경주시, 문무대왕릉 성역화 사업 본격화
경북 경주시가 신라 문무대왕릉 일대를 역사·문화·관광 거점으로 재정비하는 ‘성역화 사업’을 본격 추진한다.
경주시는 문무대왕면 봉길리 일원에서 추진 중인 ‘문무대왕릉 성역화 사업’의 핵심 공정인 공원 조성 공사를 다음 달 착공한다고 27일 밝혔다.
이번 사업은 문무대왕릉 일원의 역사문화 경관을 체계적으로 정비하고, 방문객의 접근성과 편의성을 높이는 데 중점을 둔다.
해당 사업은 2017년부터 추진된 프로젝트로, 내년까지 총 11년간 350억원이 투입된다. 주요 사업 내용은 문무대왕 유조비 건립을 비롯해 주차장 및 공원·조경시설 조성, 탐방로 정비, 편의시설 확충, 해안선 정비 등이다.
또 토지 27필지와 가옥·점포 25호에 대한 매입도 병행 추진되고 있다. 현재 토지보상률은 90% 수준이다.
시는 앞서 2014년 문무대왕릉 정비기본계획을 수립하고, 2020년 12월 문무대왕 유조비를 설치했다. 이후 2021년 3월 국가유산청 승인을 받아 정비기본계획을 변경했으며, 해안침식 정비공사와 주차장 조성사업도 마무리했다.
향후 공사 구간에는 가설 울타리 설치 등 안전관리 조치도 병행해 현장 정비와 시민 안전 확보에 만전을 기할 계획이다.
최혁준 경주시장 권한대행은 “문무대왕릉은 신라의 호국정신과 해양문화의 상징성을 간직한 소중한 문화유산”이라며 “역사성과 자연경관이 조화를 이루는 품격 있는 역사문화 공간으로 조성하겠다”고 말했다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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