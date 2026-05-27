[속보] 삼성전자 잠정합의안 노조 투표 가결…찬성률 73.7%
삼성전자 노사의 임금협상 잠정합의안이 노동조합 투표에서 70% 넘는 찬성률을 얻으며 가결됐다.
삼성전자 노조 공동교섭단은 27일 오전 10시 마감한 잠정합의안 투표 결과 찬성 73.7%(4만6142명)로 가결됐다고 밝혔다.
노조 규약에 따라 투표권자 과반이 참여해 과반이 찬성하면서 잠정합의안은 최종 확정됐다.
삼성그룹 초기업노동조합 삼성지부(초기업노조)에서는 투표권자 5만7332명 중 5만5333명(96.5%)이 참여했고, 2대 노조인 전국삼성전자노동조합(전삼노)에선 8261명 중 7283명이 참여해 투표율이 89%였다.
투표는 지난 22일 오후 2시 12분 시작돼 이날까지 엿새간 진행됐다. 의결권이 있는 노조 조합원 총 6만5593명 중 6만2616명이 투표에 참여해 최종 투표율은 95.5%를 기록했다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
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