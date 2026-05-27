이란 대통령 “美·이스라엘과 ‘품위 있는 합의’ 도출 준비돼“
마수드 페제시키안 이란 대통령이 26일(현지시간) 중동 주요국 정상들과 연쇄 통화를 하고 미국·이스라엘과의 전쟁을 끝내기 위한 합의 도출 의지를 분명히 했다.
신화통신 등 외신과 이란 대통령실에 따르면 페제시키안 대통령은 이날 이집트, 튀르키예, 카타르, 오만 정상과 차례로 전화 통화를 갖고 중동 지역 긴장 완화를 향한 외교적 해결 의지를 재확인했다.
페제시키안 대통령은 통화에서 “미국·이스라엘과의 전쟁을 끝내기 위한 ‘품위 있는 합의(honorable framework)’를 도출할 준비가 돼 있다”면서 “이란은 대화에서 진정성을 보여왔다”고 역설했다.
이어 협상 진행 상황에 대해 “‘포괄적이고 공정한’ 합의 초안을 마무리하기 위해 현재 실무진 차원의 진지한 노력이 진행 중”이라고 덧붙였다.
각국 정상들도 이란의 평화 노력에 지지와 환영의 뜻을 보냈다. 압둘팟타흐 시시 이집트 대통령은 이슬람권의 단결을 강조하며 진행 중인 협상에 확고한 지지를 표명했다.
중재 역할을 맡고 있는 셰이크 타밈 빈 하마드 알사니 카타르 국왕은 최종 합의 도출에 대한 기대감을 내비치며 중재를 지속하겠다고 약속했다. 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령은 협상 진전을 환영했고, 하이삼 빈 타리크 알사이드 오만 국왕 역시 건설적인 협의를 이어가겠다는 입장을 재확인했다.
미국과 이란은 교전 발발 40일 만인 지난 4월 8일 휴전에 돌입했다. 같은 달 11~12일 파키스탄 이슬라마바드에서 평화 협상 테이블에 마주 앉았지만, 당시에는 합의점을 찾지 못했다.
이후 양측은 파키스탄의 중재 아래 평화 조건을 담은 제안서를 교환해 왔으며, 최근에는 카타르의 중재를 통해 종전을 위한 양해각서(MOU) 최종 조율에 속도를 내고 있다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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