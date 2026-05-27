정덕영, 강수현 공약 파기 총공세 “재탕 공약 시민 우롱”
“40년 전 학교폭력 의혹 없는 말 만들어 낸 정치공작” 지적
정덕영 더불어민주당 양주시장 후보가 강수현 국민의힘 양주시장 후보의 공약 파기와 시정 운영 실패를 강하게 비판하며 “이번 선거에서 반드시 심판해야 한다”고 주장했다.
정 후보는 27일 긴급 기자회견을 열고 “강수현 후보는 4년 전 시민 반대가 거셌던 물류센터를 직권취소하겠다는 약속으로 당선됐지만, 이후 핑계와 변명으로 일관하며 시민을 배신했다”고 밝혔다. 이어 “시민의 눈에 피눈물을 흘리게 한 배신 행정이 지난 4년 양주시정의 실체”라고 직격했다.
정 후보는 강 후보의 주요 공약들이 사실상 폐기되거나 재탕 수준에 머물렀다고 주장했다.
그는 “물류센터를 비롯해 대학병원 유치, 민속마을 건립, 도시첨단산업단지 추가 조성, 삼표석산 운영중단, 도락산 관광개발 등은 임기 중 취소됐고, 경기도립 24시간 어린이병원, 공공 산후조리원 건립, 광사동 미군 탄약고 이전 개발 등은 기존 공약을 반복한 것에 불과하다”고 비판했다.
또 “양주아트센터 추진 공약은 사실상 실종됐고, 어린이문화센터와 공립 노인요양시설 사업은 국도비를 반납하거나 예산만 낭비한 채 취소되는 굴욕까지 겪었다”며 “시민 숙원사업 가운데 제대로 추진돼 결실을 맺은 사업이 무엇인지 되묻고 싶다”고 말했다.
정 후보는 “선거철이 되자 지난 4년 동안 방치했던 공약들을 다시 꺼내 표를 달라고 하는 것은 30만 양주시민을 무시하고 우롱하는 처사”라며 “더 이상 거짓 공약과 멈춰버린 행정에 양주의 미래를 맡길 수 없다”고 강조했다.
이어 “이번 선거는 잃어버린 4년을 심판하고 양주의 새로운 미래를 결정하는 중대한 선거”라며 “이재명 대표, 정성호 국회의원과 강력한 원팀 체계를 구축해 중앙정부와 국회의 지원을 끌어오고 양주의 현안을 속도감 있게 해결하겠다”고 밝혔다.
정 후보는 “약속하면 반드시 실천하고 행동으로 증명하는 시장이 되겠다”며 “압도적인 지지로 양주의 새로운 내일을 열어달라”고 호소했다.
특히 정 후보는 최근 제기된 ‘40년 전 학교폭력 의혹’과 관련해 없는 말을 만들어 낸 전형적인 네거티브 정치공작으로 규정했다.
정 후보는 “양주시의원 3번 양주시장 2번 등 총 5번의 선거를 치르며 20년간 정치인이라는 공인으로 살며 단 한번도 이 같은 문제를 지적받은 적이 없다”면서 “국민의힘 측이 선거를 얼마 앞두고 판세가 불리하니 비열한 공작을 벌이고 있다”고 지적했다.
이어 “양주시가 이렇게 혼탁한 선거를 치르게 돼 안타깝다. 선거가 전쟁이라고 불리지만 이기고 지는 것도 과정이 중요하다고 생각한다”며 “이재명 대통령이 국민만 바라보고 나아가듯 양주시민만을 바라보며 나아가겠다”고 덧붙였다.
양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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