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정덕영, 강수현 공약 파기 총공세 “재탕 공약 시민 우롱”

입력:2026-05-27 10:25
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“40년 전 학교폭력 의혹 없는 말 만들어 낸 정치공작” 지적

정덕영 더불어민주당 양주시장 후보가 27일 기자회견을 열고 강수현 국민의힘 양주시장 후보의 공약 취소와 공약 재탕 사실에 대해 밝히고 있다. 박재구 기자

정덕영 더불어민주당 양주시장 후보가 강수현 국민의힘 양주시장 후보의 공약 파기와 시정 운영 실패를 강하게 비판하며 “이번 선거에서 반드시 심판해야 한다”고 주장했다.

정 후보는 27일 긴급 기자회견을 열고 “강수현 후보는 4년 전 시민 반대가 거셌던 물류센터를 직권취소하겠다는 약속으로 당선됐지만, 이후 핑계와 변명으로 일관하며 시민을 배신했다”고 밝혔다. 이어 “시민의 눈에 피눈물을 흘리게 한 배신 행정이 지난 4년 양주시정의 실체”라고 직격했다.

정 후보는 강 후보의 주요 공약들이 사실상 폐기되거나 재탕 수준에 머물렀다고 주장했다.


그는 “물류센터를 비롯해 대학병원 유치, 민속마을 건립, 도시첨단산업단지 추가 조성, 삼표석산 운영중단, 도락산 관광개발 등은 임기 중 취소됐고, 경기도립 24시간 어린이병원, 공공 산후조리원 건립, 광사동 미군 탄약고 이전 개발 등은 기존 공약을 반복한 것에 불과하다”고 비판했다.

또 “양주아트센터 추진 공약은 사실상 실종됐고, 어린이문화센터와 공립 노인요양시설 사업은 국도비를 반납하거나 예산만 낭비한 채 취소되는 굴욕까지 겪었다”며 “시민 숙원사업 가운데 제대로 추진돼 결실을 맺은 사업이 무엇인지 되묻고 싶다”고 말했다.

정 후보는 “선거철이 되자 지난 4년 동안 방치했던 공약들을 다시 꺼내 표를 달라고 하는 것은 30만 양주시민을 무시하고 우롱하는 처사”라며 “더 이상 거짓 공약과 멈춰버린 행정에 양주의 미래를 맡길 수 없다”고 강조했다.


이어 “이번 선거는 잃어버린 4년을 심판하고 양주의 새로운 미래를 결정하는 중대한 선거”라며 “이재명 대표, 정성호 국회의원과 강력한 원팀 체계를 구축해 중앙정부와 국회의 지원을 끌어오고 양주의 현안을 속도감 있게 해결하겠다”고 밝혔다.

정 후보는 “약속하면 반드시 실천하고 행동으로 증명하는 시장이 되겠다”며 “압도적인 지지로 양주의 새로운 내일을 열어달라”고 호소했다.

특히 정 후보는 최근 제기된 ‘40년 전 학교폭력 의혹’과 관련해 없는 말을 만들어 낸 전형적인 네거티브 정치공작으로 규정했다.

정 후보는 “양주시의원 3번 양주시장 2번 등 총 5번의 선거를 치르며 20년간 정치인이라는 공인으로 살며 단 한번도 이 같은 문제를 지적받은 적이 없다”면서 “국민의힘 측이 선거를 얼마 앞두고 판세가 불리하니 비열한 공작을 벌이고 있다”고 지적했다.

이어 “양주시가 이렇게 혼탁한 선거를 치르게 돼 안타깝다. 선거가 전쟁이라고 불리지만 이기고 지는 것도 과정이 중요하다고 생각한다”며 “이재명 대통령이 국민만 바라보고 나아가듯 양주시민만을 바라보며 나아가겠다”고 덧붙였다.

양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr

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