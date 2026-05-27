인천시, 구월·연수 등 노후계획도시 정비사업 추진
인천시는 조성된지 20년 이상 경과한 100만㎡ 이상의 택지 등 노후계획도시의 주거환경을 개선하고 지속가능한 미래도시로 탈바꿈하기 위한 정비사업을 본격적으로 추진한다고 27일 밝혔다.
시는 현재 구월, 연수·선학, 만수1·2·3, 갈산·부평·부개, 계산지구 등 총 5개 지구를 대상으로 ‘2035 인천시 노후계획도시정비기본계획’을 수립하고 있다. 이번 기본계획은 단순한 주거환경 정비를 넘어 체계적이고 광역적인 도시 공간 구조 개편을 목표로 한다.
시는 사업성 향상과 주민 부담 완화를 위해 공공기여 비율도 이미 조정했다. 지난달 20일 제정·공포된 조례에 따라 5개 지구의 공공기여 비율을 법적 최소 수준인 1구간 10%, 2구간 41%로 설정했다. 이를 통해 주민 부담을 줄이고 원활한 사업 추진을 유도할 계획이다.
또 주민 이해도를 높이기 위해 시 누리집에 ‘선도지구 질의응답(FAQ)’를 제작·게시하고 사업의 전문성과 공정성 확보를 위해 ‘인천 노후계획도시정비위원회’ 구성을 추진하는 등 행정 지원에도 속도를 내고 있다.
시는 오는 7월 노후계획도시정비위원회 심의를 마친 뒤 국토교통부 중앙특별위원회 심의를 거쳐 10월 중 기본계획을 최종 고시할 예정이다. 특히 정비사업 추진의 핵심인 ‘선도지구’는 다음 달 1일까지 공모 접수를 진행하며 국토부와 협의를 거쳐 8월 중 최종 선정할 예정이다.
유광조 시 도시균형국장은 “이번 기본계획 수립은 인천의 도시경쟁력을 한 단계 높이는 중요한 전환점이 될 것”이라며 “노후화된 계획도시들이 지속가능한 미래도시로 전환될 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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