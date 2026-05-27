인천시, 구월·연수 등 노후계획도시 정비사업 추진

인천 노후계획도시 위치도. 인천시 제공

시는 현재 구월, 연수·선학, 만수1·2·3, 갈산·부평·부개, 계산지구 등 총 5개 지구를 대상으로 ‘2035 인천시 노후계획도시정비기본계획’을 수립하고 있다. 이번

은 단순한 주거환경 정비를 넘어 체계적이고 광역적인 도시 공간 구조 개편을 목표로 한다.

시는 사업성 향상과 주민 부담 완화를 위해 공공기여 비율도 이미 조정했다. 지난달 20일 제정·공포된 조례에 따라 5개 지구의 공공기여 비율을 법적 최소 수준인 1구간 10%, 2구간 41%로 설정했다. 이를 통해 주민 부담을 줄이고 원활한 사업 추진을 유도할 계획이다.

시는 오는 7월 노후계획도시정비위원회 심의를 마친 뒤 국토교통부 중앙특별위원회 심의를 거쳐 10월 중 기본계획을 최종 고시할 예정이다.