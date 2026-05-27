울산시, 위기의 석유화학… ‘재활용탄소연료 특구’ 도전
2030년 143조원 규모 세계 재활용 시장 선점, 친환경 체질 개선
울산시가 세계 재활용 시장 선점과 지역 주력 산업의 체질 개선을 위해 '재활용탄소연료(RCFs)' 규제자유특구 지정에 행정력을 집중하고 있다.
울산시는 27일 오후 서울에서 열리는 중소벤처기업부 제11차 규제자유특구 분과위원회에 참석해 특구 계획의 혁신성과 실증 필요성을 설명하고, 최종 지정을 위한 전방위 대응에 나선다고 밝혔다.
이번 특구 사업의 핵심인 재활용탄소연료(RCFs·Recycled Carbon Fuels)는 폐플라스틱을 열분해해 생산한 액체 형태의 연료(RCF-Oil)다.
항공유(SAF)와 경유 등 기존 석유계 연료를 대체할 수 있는 친환경 저탄소 연료로 큰 주목을 받고 있다.
이날 회의에서 울산시는 특구 지정의 타당성을 입증하기 위해 올레핀계 산업폐기물재활용(PIR) 플라스틱 폐기물의 열분해와 한국형 재활용탄소연료(K-RCFs) 표준 선도라는 ‘기술 혁신성’을 집중 피력할 계획이다.
특히 국내 최대의 석유화학단지와 전국 1위의 액체화물 처리 항만을 보유한 지역 인프라 강점을 적극 내세울 방침이다.
특구로 최종 지정되면 테크노산단과 온산국가산단 일원 0.138㎢ 부지에서 폐플라스틱 열분해 시스템 최적화, 재활용탄소연료 품질·안전 기준 마련, 정유·화학 공정 연계 실증 등이 본격적으로 추진된다.
또한 SK지오센트릭과 HD현대케미칼 등 대규모 수요처와 협력해 ‘폐플라스틱 재활용탄소연료 저탄소 화학제품’으로 이어지는 순환적 경제구조를 구축한다.
시는 이를 통해 오는 2030년까지 약 1071억 달러(약 143조원) 규모로 성장할 것으로 전망되는 세계 재활용 시장을 선점한다는 전략이다.
울산시 관계자는 “이번 특구는 산업 구조를 친환경 고부가가치 산업으로 전환하는 결정적인 계기가 될 것”이라며 “울산의 실증 역량과 산업 기반을 적극 설명해 특구 지정을 이끌어 내겠다”고 말했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사