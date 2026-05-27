美 백악관에 UFC 경기장이?…트럼프 80세 생일에 ‘격투기 쇼’
백악관에서 도널드 트럼프 미국 대통령의 80세 생일에 맞춰 열리는 UFC 경기장 설치 현장이 모습을 드러냈다.
AP, AFP 등 주요 외신은 26일(현지시간) 백악관 남쪽 잔디밭에서 경기장 건설이 본격화됐다고 보도했다. 현장에서는 복수의 건설용 크레인이 초대형 아치 모양의 금속 구조물을 들어 올려 세우는 모습이 포착됐다. 해당 구조물 측면부에서는 성조기 문양이 관측됐다.
이는 다음 달 14일로 예정된 UFC 대회를 위한 특설 무대다. ‘UFC 프리덤 250’으로 명명된 해당 대회는 트럼프 행정부가 미국 건국 250주년 명목으로 마련한 기념행사의 하나다. 경기 당일인 14일은 트럼프 대통령의 80번째 생일이기도 하다.
트럼프 대통령이 사상 초유의 ‘백악관 UFC’ 기획을 공개한 것은 지난해의 일이다. 그는 지난해 7월 “모든 역사적 장소와 국립전적지공원에서 건국 250주년 특별 행사가 열릴 것”이라며 “백악관 뜰에서 UFC 경기가 열린다고 생각해보라”고 말했다.
백악관은 지난 7일 UFC 선수들을 트럼프 대통령 집무실로 초대해 대회를 직접 홍보하기도 했다. 트럼프 대통령은 이 자리에서 백악관 잔디밭 한가운데에 특유의 팔각형 모양 UFC 경기장인 ‘옥타곤’이 설치된 조감도를 공개했다.
트럼프 대통령은 4500명이 이번 대회를 현장에서 관람할 수 있다고 밝혔다. 외부 스크린을 통해 최대 10만명이 무료 시청할 수 있다고도 덧붙였다. 그는 “우리는 큰 경기를 치를 것”이라며 “앞으로 다시는 없을 일이고, 전에도 일어난 적 없는 일”이라고 강조했다.
이번 대회는 조지아·스페인 국적의 일리아 토푸리아와 미국 출신 저스틴 게이치의 라이트급 챔피언전을 비롯한 6개 경기로 구성된다.
트럼프 대통령은 UFC 회장 데이나 화이트와 각별한 관계로 알려져 있다. CNN 등 외신에 따르면 둘의 친분은 최소 2001년으로 거슬러 올라간다. 트럼프 대통령은 당시 경기 장소 확보에 어려움을 겪던 화이트에게 뉴저지주 애틀랜틱시티 소재 ‘트럼프 타지마할’ 카지노를 제공했다.
둘의 인연은 2024년 미국 대선 과정에서 다시금 부각됐다. 화이트는 트럼프 대통령의 측근으로 대두했고, 공화당 전당대회에 모습을 드러내기도 했다. 격투기와 쇼 엔터테인먼트 광으로 알려진 트럼프 대통령은 UFC 경기를 현장에서 관람한 사상 첫 미국 대통령으로 기록되기도 했다.
유가·생활비 부담이 커지는 가운데 역사적 상징성을 지닌 백악관 뜰에서 종합격투기 대회를 여는 것과 관련한 비판이 일각에서 제기되지만, 백악관은 UFC 측이 비용 전액을 부담한다고 AFP에 강조했다. UFC 측은 이번 대회 비용을 6000만 달러(약 905억원) 이상으로 예상한 바 있다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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