전북 1조원 벤처펀드 투자플랫폼 ‘J-피움’ 가동

8차례 IR·50개사 지원…500억원 투자유치 목표

양방향 정밀 매칭 체계…리바운드 트랙 도입

펀드 조성에서 실제 투자 집행으로 연계

전북특별자치도청사 전경. 최창환 기자

기존 일방향 투자설명회(IR) 방식에서 벗어나 기업과 투자자가 사전에 수요를 맞추는 양방향 정밀 매칭 체계가 핵심이다.

J-피움을 통해 500억원 이상의 투자 유치 성과를 내겠다는 목표다. 현재까지 도내외 혁신기업에 집행된 투자액은 3306억원이다.

전북도 관계자는 “J-피움은 전북 벤처펀드가 지역 기업의 성장 동력으로 전환되도록 돕는 핵심 플랫폼”이라며 “양방향 매칭과 리바운드 트랙을 통해 유망 기업이 투자 유치 기회를 넓힐 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.