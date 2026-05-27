전북 1조원 벤처펀드 투자플랫폼 ‘J-피움’ 가동
8차례 IR·50개사 지원…500억원 투자유치 목표
양방향 정밀 매칭 체계…리바운드 트랙 도입
펀드 조성에서 실제 투자 집행으로 연계
전북특별자치도가 비수도권 최초로 조성한 1조원 규모 벤처펀드를 지역 창업·벤처기업 투자로 연결하기 위한 벤처투자 플랫폼 ‘J-피움’을 가동한다. 기존 일방향 투자설명회(IR) 방식에서 벗어나 기업과 투자자가 사전에 수요를 맞추는 양방향 정밀 매칭 체계가 핵심이다.
전북도는 전북테크노파크와 함께 ‘2026년 전북 벤처투자플랫폼 J-피움’ 사업계획을 확정하고 운영에 들어간다고 27일 밝혔다.
올해 J-피움은 다음 달부터 12월까지 모두 8차례 운영된다. 기업 성장 단계별 라운드 6회와 투자 유치에 실패한 기업의 재도전을 돕는 리바운드 트랙 2회로 구성된다. 도는 지난해 5회, 36개사 규모였던 사업을 올해 8회, 50개사 지원으로 확대했다.
주요 라운드는 기존 투자기업의 후속 성장을 돕는 프리 라운드를 시작으로 도내 창업·벤처기업을 위한 지역기업 라운드, 도외 유망기업 유치를 위한 기업유치 라운드, 정책출자기관 연계 라운드, 최종 클로징 라운드 등으로 진행된다. 올해부터는 온·오프라인 병행 방식도 도입해 국내외 투자사 참여를 넓힐 계획이다.
투자 유치에 실패한 기업을 위한 리바운드 트랙도 새로 운영된다. 도는 투자 심사역의 평가 결과를 토대로 사업모델과 IR 자료를 보완하고, 창업지원기관의 멘토링을 거쳐 다음 라운드에 다시 도전할 수 있도록 지원한다.
사후 관리도 강화한다. 도는 IR 종료 이후 4~6주간 투자자 후속 미팅과 실사 대응, 공동 투자 연계 등을 지원한다. 최종 투자로 이어지지 않은 기업은 연구개발 지원사업이나 지방투자촉진보조금 등 다른 정책 사업과 연계할 방침이다.
참여기업 선정 방식도 기존 유관기관 추천 중심에서 투자사·유관기관 추천과 일반 공모 트랙 병행 방식으로 바뀐다. 최종 피칭 기업은 아이템 적정성, 수익모델, 핵심 경쟁력, 구성원 역량, 투자회수 전략 등을 기준으로 심사한다. 도는 사전 심사를 강화해 투자 가능성이 높은 기업을 선별함으로써 참여 투자사의 신뢰도와 실제 투자 성사 가능성을 높인다는 계획이다.
전북도는 J-피움을 통해 500억원 이상의 투자 유치 성과를 내겠다는 목표다. 현재까지 도내외 혁신기업에 집행된 투자액은 3306억원이다.
전북도 관계자는 “J-피움은 전북 벤처펀드가 지역 기업의 성장 동력으로 전환되도록 돕는 핵심 플랫폼”이라며 “양방향 매칭과 리바운드 트랙을 통해 유망 기업이 투자 유치 기회를 넓힐 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.
J-피움 참여를 희망하는 기업은 다음 달 1일부터 26일까지 전북테크노파크 R&D 종합정보시스템을 통해 신청하면 된다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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