“사고는 폭염과 무관한 저녁” 예비군 사망 육군 답변 시끌

동원훈련을 받던 20대 예비군이 사망한 사건과 관련, 육군이 폭염과는 관계가 없다는 입장을 내놓자 논란이 확산하고 있다. 인터넷에서는 ‘비록 사건은 저녁에 벌어졌지만 현장 낮 기온이 30도에 육박한 만큼 사망과 무관하다는 것은 책임 회피’라는 주장이 빗발쳤다. 야당에서도 “무고한 청년의 죽음 앞에 매정한 정권”이라는 비판이 나왔다.
배석진 육군 공보과장은 26일 서울 용산구 국방부 청사에서 열린 정례브리핑에서 30도 폭염 속 훈련이 강행됐다는 주장에 대해 “사고 발생 시간은 폭염 시간과는 관련 없는 저녁 시간대로 자세한 내용은 현재 수사가 진행 중”이라고 밝혔다.
사건은 지난 13일 경기 포천시 육군 제73보병사단의 동원예비군훈련에서 발생했다. 20대 예비군 A씨는 2박3일 일정의 훈련 이틀 차에 야간훈련을 위해 산에 오르다 심정지로 쓰러져 포천의료원으로 후송됐으나 결국 사망했다.
훈련 당시 현장 낮 기온은 30도에 육박했고 예비군들은 가파른 언덕 지형에서 고강도 야외 훈련을 받은 것으로 알려졌다. 또 당시 부대 자체 의료팀은 훈련장에서 차량으로 10분 이상 떨어진 5~8㎞ 밖 거점에 머물고 있었으며 훈련 현장에는 군의관과 의무병, 구급차 등 필수 응급 장비가 아예 없었던 것으로 파악됐다.
인터넷에서는 “예비군들이 더운 낮에도 훈련을 했을 텐데 저녁에 사망했다고 폭염과 관련이 없다니”라는 식의 비판이 빗발쳤다.
앞서 논란은 해당 현장에서 함께 훈련을 받았다고 밝힌 한 유튜버가 현장 안전조치가 미비했다는 취지의 영상을 게재하면서 시작됐다.
유튜버 ‘김토르’는 지난 17일 ‘최근 예비군 사망 사건이 발생한 훈련에 저도 있었습니다’라는 제목의 영상을 올리고 자신은 지난 12~14일 2박3일간 진행된 73사단 203여단 쌍룡훈련에 참여했다고 밝혔다.
김토르는 사망 사고가 발생한 부대는 같은 사단 소속 206여단이었으나 훈련 내용과 강도는 사실상 동일했다고 말했다. 그는 사고 당일인 훈련 2일 차 오전 군 당국이 예비군 대원들에게 단독군장과 돌격 배낭을 메게 한 채 30~40분간 가파른 산악 훈련을 지시했다고 주장했다. 또 경계 근무 당시 낮 최고기온이 30도에 달하는 땡볕 아래서 겨우 500㎖ 생수 한 병을 받은 채 진지에서 3시간 동안 대기했다고 했다.
김토르는 또 감시 임무 중 드론을 발견해 현역병에게 보고했는데, 해당 현역병으로부터 “사단장님이 드론으로 지켜봤는데 예비군들이 방탄모와 총기를 내려놓은 모습에 화가 많이 났다고 한다”는 말을 들었다고도 전했다.
배 공보과장은 유튜버 김토르의 주장에 대해 “본인이 경험한 내용을 갖고 방송한 것으로 알고 있다”면서 “명확히 사실과 다른 부분에 대해서는 유튜브 측을 통해 말씀을 전달드렸고, 거기에 따른 조치가 이뤄질 것으로 보고 있다”고 답변했다.
송언석 국민의힘 원내대표는 이날 소셜미디어를 통해 “무고한 청년의 죽음 앞에 이렇게 매정한 정권이 어디 있느냐”면서 “이 대통령은 군 통수권자로서 이번 사건을 직접 들여다보고 재발 방지책을 마련해야 한다”고 촉구했다.
송 원내대표는 “낮 기온 30도의 무더위 속에서 단독군장에 돌격배낭까지 메고 가파른 등산로를 오르락내리락하는 고된 훈련을 했다고 한다”면서 “이 대통령은 과거 늑대개 ‘늑구’ 탈출 사건에는 각별한 관심을 보였는데 나라를 지키는 군인이 늑구만도 못한 관심과 대우를 받는 것이 정상적인 나라냐”라고 비판했다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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