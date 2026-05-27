메밀 최대 주산지 제주, 건강한 메밀 간편식 개발
쓴맛 줄인 메밀 분말로
즉석죽·가래떡 등 개발
전국 최대 메밀 산지 제주에서 메밀을 활용한 간편식 개발이 이뤄지고 있다.
제주도 농업기술원은 건강하고 편리한 식품 소비를 원하는 트렌드에 맞춰 제주산 메밀을 활용한 간편식을 개발 중이라고 27일 밝혔다. 연내 간편식 개발 기술과 이전 업체 선정을 마무리해 이르면 내년 중 일반 소비자들도 구매할 수 있을 것으로 전망된다.
앞서 농기원은 제품 개발 방향을 잡기 위해 지난 4월 소비자 399명을 대상으로 온라인 설문조사를 실시하고, 식품 소비 트렌드와 메밀 가공제품 수요를 분석했다.
조사 결과 식품 구매 시 ‘건강·편의’ 중심 소비가 52.9%로 가장 높았다. ‘온라인·배달 구매’가 20.6%로 뒤를 이어 ‘건강’과 ‘간편함’을 중요하게 고려하는 것으로 나타났다.
또 메밀 가공제품에 개선이 필요한 사항으로는 ‘제품 다양화’(42.4%)와 ‘쓴맛 개선’(20.8%) 요구가 높은 것으로 조사됐다.
농기원은 이를 바탕으로 지난해 자체 개발한 메밀 분말로 메밀 즉석죽과 가래떡 등 간편식 제품 개발에 착수했다.
메밀 가공소재 연구를 통해 개발된 메밀 분말은 쓴맛은 적고 항산화 성분인 루틴 함량이 높은 것이 특징이다. 점성이 우수해 식감이 부드럽고 쉽게 굳지 않는 장점이 있다.
농기원은 메밀 분말의 이러한 특성을 활용해 물만 부으면 간편하게 섭취할 수 있는 메밀 즉석죽과 개별 포장 형태의 메밀 가래떡을 개발해 소비 편의성을 높일 계획이다.
젊은 소비층을 겨냥한 앙금 가래떡도 함께 개발해 메밀 가공제품의 소비층 확대에도 나설 방침이다.
제주도는 전국 메밀 생산량의 절반 이상을 차지한다. 온난한 기후 덕분에 연 2회 수확이 가능하다. 최근에는 단순 원곡 판매에서 벗어나 탁주, 가공식품, 관광연계 상품으로 산업을 확장하고 있다.
메밀은 혈당을 조절해 당뇨를 예방하고, 심혈관 건강 증진, 면역력 강화, 소화기능 개선 등에 효과가 있는 것으로 알려졌다.
강다영 농업연구사는 “건강과 간편함을 중시하는 소비 흐름에 맞춰 제주형 메밀 가공제품 개발을 추진하고 있다”며 “제주산 메밀 브랜드 경쟁력 강화와 산업화 기반 구축에도 힘쓰겠다”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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