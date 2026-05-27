김세의 구속에 김수현 측 “마침내 진실 증명”
김세의 가로세로연구소(가세연) 대표가 구속된 데 대해 배우 김수현씨가 “마침내 법이 정한 절차와 철저한 수사를 통해 진실을 증명하게 됐다”고 밝혔다.
김씨 소속사 골드메달리스트는 27일 입장문을 내고 “수사 결과 가세연 측이 김씨에 대해 제기한 각종 의혹과 증거는 사실이 아닌 것으로 확인됐다”고 밝혔다.
이어 “특히 기자회견을 통해 공개한 배우 고 김새론씨의 카카오톡 대화는 김수현씨와 무관한 타인과의 대화를 위변조한 것으로 밝혀졌다”며 “고인의 음성 역시 AI 기술을 이용해 생성된 조작 자료인 것으로 확인됐다”고 덧붙였다.
김씨 측은 “이에 따라 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(허위사실 적시에 의한 명예훼손), 스토킹 범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반, 성폭력 범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(카메라 등을 이용한 촬영물 반포 등 및 촬영물 이용 강요), 협박 등 혐의와 사안의 중대성이 인정돼 법원은 김세의씨에 대한 구속영장을 발부했다”고 전했다.
전날 서울중앙지법 부동식 영장전담 부장판사는 위와 같은 혐의를 받는 김 대표에 대한 구속 전 피의자심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 구속영장을 발부했다. 법원은 김 대표가 증거인멸, 도망할 우려가 있다고 봤다.
김 대표는 김씨가 미성년자였던 고 김새론씨와 교제했고, 고인의 직접적 사망한 원인이 김씨 측 채무 변제 압박이라는 허위 사실을 유튜브 등으로 유포한 의혹을 받는다.
김씨 측은 이날 “객관적 증거에 기반해 진실을 밝혀 주신 수사기관의 노력에 깊이 감사드린다”고 밝혔다.
이어 “김씨는 1년 전 기자회견에서 ‘믿어달라고 하지 않겠다. 꼭 증명하도록 하겠다’고 약속했다”며 “김씨의 지난 1년은 오직 그 약속을 지키기 위한 시간이었다”고 설명했다.
소속사는 “마침내 법이 정한 절차와 철저한 수사를 통해 진실을 증명하게 됐다”며 “그동안 김씨를 믿고 기다려 주신 모든 분께 깊이 감사드린다”고 강조했다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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