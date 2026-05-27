경원선 ‘양주~동두천~연천’ 구간 셔틀열차 운행 추진
경기도·코레일·국가철도공단 등 6개 기관 협력
2027년 하반기 운행 목표…배차간격 개선 기대
경기도가 최대 42분까지 벌어지는 경원선(1호선) 배차간격 문제 해소를 위해 2027년부터 양주~동두천~연천 구간 셔틀열차 운행을 추진한다.
경기도는 국가철도공단, 한국철도공사(코레일), 양주시, 동두천시, 연천군과 ‘경원선 셔틀열차 운행을 위한 업무협약’을 체결했다고 27일 밝혔다.
협약에 따라 관계기관들은 경원선 북부 구간의 열차 운행 횟수를 확대하고 출퇴근 시간대 집중 배차를 통해 이용 편의를 높이기로 했다.
현재 경원선 북부 구간은 북쪽으로 갈수록 열차 운행 횟수가 급격히 줄어드는 구조적 문제를 안고 있다.
평일 기준 양주역 평균 배차간격은 8분 수준이지만 덕계역과 덕정역은 14분, 종착역인 연천역은 최대 42분까지 기다려야 한다.
이에 따라 한국철도공사는 이미 확보한 6량 규모 전동차 3편성을 활용해 양주역~동두천역 17.8㎞ 구간과 동두천역~연천역 20.2㎞ 구간에 각각 셔틀열차를 운행할 계획이다. 셔틀열차는 양주역부터 연천역까지 경원선 11개 역사에서 이용할 수 있다.
국가철도공단은 열차 회차 운영을 위한 건넘선(인접한 두 선로 사이를 연결해 열차가 한 선로에서 다른 선로로 전환할 수 있게 하는 선로) 신설과 승강장 안전문(PSD) 설치 등 시설 개량 사업을 추진하며, 경기도는 관계기관 간 협의와 행정 지원을 총괄한다.
양주시와 동두천시, 연천군은 열차 운영 비용을 공동 분담하기로 했다. 경기도와 관계기관들은 특히 이용객이 집중되는 출퇴근 시간대에 셔틀열차를 우선 배치해 실제 체감 가능한 배차간격 단축 효과를 높인다는 방침이다.
이번 사업은 주민 요구와 정부 예산 반영을 거쳐 추진됐다. 앞서 경기도에는 지난해 9월 경기도청원에 1호선 북부 구간 배차간격 단축 요구가 접수됐고, 이후 경기도와 지자체, 코레일 등이 셔틀열차 및 증차 운행 필요성을 논의해 왔다.
이어 경기도가 국토교통부에 시설개량비 지원을 건의하면서 2026년도 정부예산에 관련 사업비 51억원이 반영됐다.
다만 실제 개통 시점은 건넘선 설치와 PSD 구축 등 시설 개량 공사 진행 상황에 따라 최종 결정될 예정이다.
추대운 도 철도항만물류국장은 “경원선을 이용하는 양주·동두천·연천 주민들의 전철 이용 시간이 단축될 수 있도록 셔틀열차 운행 추진에 최선을 다하겠다”고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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