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[속보]코스피, 8400도 돌파…급등에 매수 사이드카 발동

입력:2026-05-27 09:10
수정:2026-05-27 10:22
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지난 26일 서울 여의도 한국거래소 홍보관에서 정은보 이사장과 직원들이 코스피 8000포인트 돌파 기념 세리머니를 펼치고 있다. 연합뉴스

코스피지수가 26일 8242.12로 거래를 시작해 8400선을 돌파했다. 전일보다 4% 이상 급등한 사상 최고가다. 장 시작과 함께 지수가 급등하며 매수 사이드카도 발동됐다.

27일 오전 9시17분 현재 유가증권시장에서 코스피지수는 8386.10을 기록 중이다. 전 거래일보다 338.59포인트(4.21%) 오른 수치다. 지수는 한때 8450선도 터치했다.

이날 코스피는 전 거래일 대비 2.42% 오른 8242.12로 출발했는데 시작부터 최고치를 경신했다.


시가총액 상위 종목 중에서는 삼성전자가 7.02%, SK하이닉스가 9.29%, SK스퀘어가 12.11% 급등 중이다. 현대차는 1.31% 하락세다.

코스닥은 전일 대비 16.51포인트(1.41%) 하락한 1156.01을 기록했다.

서울외환시장에서 달러·원 환율은 전일 오후 3시30분 주간종가 대비 2.4원 오른 1506.7원을 기록했다.


신지호 기자 pss@kmib.co.kr

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