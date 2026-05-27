[속보]코스피, 8400도 돌파…급등에 매수 사이드카 발동
코스피지수가 26일 8242.12로 거래를 시작해 8400선을 돌파했다. 전일보다 4% 이상 급등한 사상 최고가다. 장 시작과 함께 지수가 급등하며 매수 사이드카도 발동됐다.
27일 오전 9시17분 현재 유가증권시장에서 코스피지수는 8386.10을 기록 중이다. 전 거래일보다 338.59포인트(4.21%) 오른 수치다. 지수는 한때 8450선도 터치했다.
이날 코스피는 전 거래일 대비 2.42% 오른 8242.12로 출발했는데 시작부터 최고치를 경신했다.
시가총액 상위 종목 중에서는 삼성전자가 7.02%, SK하이닉스가 9.29%, SK스퀘어가 12.11% 급등 중이다. 현대차는 1.31% 하락세다.
코스닥은 전일 대비 16.51포인트(1.41%) 하락한 1156.01을 기록했다.
서울외환시장에서 달러·원 환율은 전일 오후 3시30분 주간종가 대비 2.4원 오른 1506.7원을 기록했다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사