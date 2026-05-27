[단독] 특검, ‘언론사 단전·단수’ 전 소방청 차장도 입건… 29일 소환 통보

‘단전·단수 지시’ 하달 혐의

내란특검은 직권남용 혐의 ‘기소유예’

권창영 2차 종합특별검사팀 김지미 특검보가 지난 26일 과천 특검사무실에서 수사 관련 사항 등을 브리핑하고 있다. 연합뉴스

2차 종합특검이 12·3 비상계엄 당시 ‘언론사 단전·단수 지시’ 의혹과 관련해 이영팔 전 소방청 차장에게 오는 29일 피의자 신분으로 출석하라고 통보한 것으로 파악됐다.



27일 법조계에 따르면 특검은 이 전 차장을 내란중요임무종사 혐의 피의자로 입건하고 오는 29일 소환을 통보했다. 이 전 차장은 2024년 12월 3일 비상계엄 선포 당시 이상민 전 행정안전부 장관의 언론사 단전·단수 관련 지시를 서울소방재난본부에 하달하는 등 비상계엄에 관여했다는 의혹을 받는다.



특검은 계엄 당시 이 전 장관으로부터 단전·단수 관련 지시를 받은 소방청의 후속 조치가 무엇이었는지 수사 중이다. 이 전 장관은 허석곤 전 소방청장에게 “24시경 한겨레신문, 경향신문, MBC, JTBC, 여론조사 꽃에 경찰이 투입될 것인데, 연락이 가면 서로 협력해 적절한 조치를 취하라”는 지시를 내린 것으로 조사됐다.



특검은 당시 허 전 청장이 이 전 차장 등과 후속 조치를 논의했다고 보고 있다. 또 이 전 차장은 서울소방재난본부 측에 전화를 걸고 ‘포고령과 관련해서 경찰에서 협조 요청이 오면 협력해 달라’는 취지로 말한 것으로 알려졌다. 특검은 지난 26일 허 전 청장을 내란중요임무종사 혐의 피의자 신분으로 불러 조사했다.



앞서 해당 의혹을 조사한 내란 특검은 이 전 장관이 윤석열 전 대통령에게 언론사 단전·단수 지시를 받아 허 전 청장에게 전달했다고 판단, 내란중요임무종사 혐의를 적용해 기소했다. 1심과 2심 모두 이 전 장관에 대해 유죄를 선고했으며 현재 대법원 판단을 앞두고 있다.







이서현 기자 hyeon@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 2차 종합특검이 12·3 비상계엄 당시 ‘언론사 단전·단수 지시’ 의혹과 관련해 이영팔 전 소방청 차장에게 오는 29일 피의자 신분으로 출석하라고 통보한 것으로 파악됐다.27일 법조계에 따르면 특검은 이 전 차장을 내란중요임무종사 혐의 피의자로 입건하고 오는 29일 소환을 통보했다. 이 전 차장은 2024년 12월 3일 비상계엄 선포 당시 이상민 전 행정안전부 장관의 언론사 단전·단수 관련 지시를 서울소방재난본부에 하달하는 등 비상계엄에 관여했다는 의혹을 받는다.특검은 계엄 당시 이 전 장관으로부터 단전·단수 관련 지시를 받은 소방청의 후속 조치가 무엇이었는지 수사 중이다. 이 전 장관은 허석곤 전 소방청장에게 “24시경 한겨레신문, 경향신문, MBC, JTBC, 여론조사 꽃에 경찰이 투입될 것인데, 연락이 가면 서로 협력해 적절한 조치를 취하라”는 지시를 내린 것으로 조사됐다.특검은 당시 허 전 청장이 이 전 차장 등과 후속 조치를 논의했다고 보고 있다. 또 이 전 차장은 서울소방재난본부 측에 전화를 걸고 ‘포고령과 관련해서 경찰에서 협조 요청이 오면 협력해 달라’는 취지로 말한 것으로 알려졌다. 특검은 지난 26일 허 전 청장을 내란중요임무종사 혐의 피의자 신분으로 불러 조사했다.앞서 해당 의혹을 조사한 내란 특검은 이 전 장관이 윤석열 전 대통령에게 언론사 단전·단수 지시를 받아 허 전 청장에게 전달했다고 판단, 내란중요임무종사 혐의를 적용해 기소했다. 1심과 2심 모두 이 전 장관에 대해 유죄를 선고했으며 현재 대법원 판단을 앞두고 있다.다만 내란 특검은 허 전 청장과 이 전 차장의 직권남용권리행사방해 혐의에 대해서는 기소유예 처분을 내렸다. 기소유예란 혐의는 인정되지만 검사가 피의자를 재판에 넘기지 않는 처분을 말한다. 이에 종합 특검은 두 사람에 대한 추가 조사를 거쳐 내란중요임무종사 혐의를 적용한 것으로 전해졌다.이서현 기자 hyeon@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지