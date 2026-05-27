[단독] 특검, ‘언론사 단전·단수’ 전 소방청 차장도 입건… 29일 소환 통보
‘단전·단수 지시’ 하달 혐의
내란특검은 직권남용 혐의 ‘기소유예’
2차 종합특검이 12·3 비상계엄 당시 ‘언론사 단전·단수 지시’ 의혹과 관련해 이영팔 전 소방청 차장에게 오는 29일 피의자 신분으로 출석하라고 통보한 것으로 파악됐다.
27일 법조계에 따르면 특검은 이 전 차장을 내란중요임무종사 혐의 피의자로 입건하고 오는 29일 소환을 통보했다. 이 전 차장은 2024년 12월 3일 비상계엄 선포 당시 이상민 전 행정안전부 장관의 언론사 단전·단수 관련 지시를 서울소방재난본부에 하달하는 등 비상계엄에 관여했다는 의혹을 받는다.
특검은 계엄 당시 이 전 장관으로부터 단전·단수 관련 지시를 받은 소방청의 후속 조치가 무엇이었는지 수사 중이다. 이 전 장관은 허석곤 전 소방청장에게 “24시경 한겨레신문, 경향신문, MBC, JTBC, 여론조사 꽃에 경찰이 투입될 것인데, 연락이 가면 서로 협력해 적절한 조치를 취하라”는 지시를 내린 것으로 조사됐다.
특검은 당시 허 전 청장이 이 전 차장 등과 후속 조치를 논의했다고 보고 있다. 또 이 전 차장은 서울소방재난본부 측에 전화를 걸고 ‘포고령과 관련해서 경찰에서 협조 요청이 오면 협력해 달라’는 취지로 말한 것으로 알려졌다. 특검은 지난 26일 허 전 청장을 내란중요임무종사 혐의 피의자 신분으로 불러 조사했다.
앞서 해당 의혹을 조사한 내란 특검은 이 전 장관이 윤석열 전 대통령에게 언론사 단전·단수 지시를 받아 허 전 청장에게 전달했다고 판단, 내란중요임무종사 혐의를 적용해 기소했다. 1심과 2심 모두 이 전 장관에 대해 유죄를 선고했으며 현재 대법원 판단을 앞두고 있다.
다만 내란 특검은 허 전 청장과 이 전 차장의 직권남용권리행사방해 혐의에 대해서는 기소유예 처분을 내렸다. 기소유예란 혐의는 인정되지만 검사가 피의자를 재판에 넘기지 않는 처분을 말한다. 이에 종합 특검은 두 사람에 대한 추가 조사를 거쳐 내란중요임무종사 혐의를 적용한 것으로 전해졌다.
이서현 기자 hyeon@kmib.co.kr
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