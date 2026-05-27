현근택 “용인 반도체클러스터, 원안 그대로 지키겠다”

그러면서 그는 ‘힘 있는 여당 시장 후보’로서의 경쟁력을 부각시키며 “이재명 대통령의 국정 비전을 가장 잘 이해하고 실현할 수 있는 힘 있는 여당 시장으로서 중앙정부·경기도·국회와 완벽한 ‘원팀’을 이뤄 용인 반도체클러스터를 사수하겠다”고 약속했다.

현근택 경기도 용인시장 후보(더불어민주당)가 “용인 반도체클러스터 사업은 용인을 넘어 대한민국의 미래가 걸린 국가 전략사업으로 결코 타협의 대상이 될 수 없으며 시장에 당선 된다면 저 현근택이 직을 걸고 원안 그대로 지키겠다”고 단호한 입장을 표명했다.현근택 후보는 26일 용인시청 브리핑룸에서 긴급 기자회견을 열고 “제 모든 것을 걸고 용인 반도체클러스터를 지켜낼 각오가 돼 있다”며 이같이 밝혔다.현 후보는 특히 자신을 이재명 대통령의 오랜 정치적 동지임을 강조하면서 “국가산단에 계획된 삼성전자 반도체 팹이 지방으로 이전되는 사태가 발생한다면 책임지고 시장직을 사퇴하겠다”고 배수진을 쳤다.현 후보는 구체적인 실행 방안으로 당선 즉시 ‘용인반도체 민·관·정 협의체’ 가동을 내세우며 토지 보상·용수·전력 등 핵심 인프라 문제를 주도적으로 해결하고, 용인에 필요한 최대한의 국가 예산과 전폭적인 지원을 이끌어내겠다고 했다.앞서 전날 현근택 후보와 이언주 민주당 수석최고위원(용인정), 이상식(용인갑), 손명수(용인을), 부승찬(용인병) 등 용인지역 국회의원은 용인중앙시장 대규모 집중 유세에서 “민주당은 원팀으로 반도체클러스터를 원안대로 뚝심 있게 추진해 내겠다”고 밝힌 바 있다.용인=강희청 기자 kanghc@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지