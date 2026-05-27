이창용 전 한은 총재, 국감 때마다 재경위원들에 후원금

한은 총재가 직무 관련성 높은 정치인들에게 반복적으로 정치자금을 기부한 것은 부적절하다는 지적이다.

이창용 전 한국은행 총재. 국민일보DB

여야 재경위원에게 드린 후원금은 개인 돈이며 우리나라 정치가 잘 됐으면 하는 마음이었다”고 주장했다.