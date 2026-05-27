서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고로 열차 운행에 차질이 빚어지고 있다. 코레일은 27일 첫차부터 일부 열차 운행을 조정했다.
코레일은 사고 복구에 상당한 시간이 소요될 것으로 예상하고 27일 서울∼행신역 구간 KTX 운행과 서울~수색간 전동열차(지하철) 운행을 각각 중지했다.
사고는 전날 오후 2시 32분쯤 서대문구 서소문 고가차도 철거 현장에서 철거 중이던 고가 구조물이 낙하하는 사고가 발생했다. 이로 인해 서울역∼신촌역 간 전차선에서 단전이 발생, KTX는 서울∼행신역, 전동열차는 서울∼수색간 운행이 각각 중지됐다.
27일 경부선·호남선 KTX는 서울∼부산역 및 용산∼목포·여수EXPO역 구간만 운행하고, 강릉·중앙선 KTX는 청량리∼강릉 및 청량리∼부전역 구간만 다닌다.
다만 KTX별로 평소 정차하지 않고 지나가던 정차역에도 모든 KTX가 임시 정차하게 되면서 지연이 예상된다.
일반 열차의 경우 서울역 혼잡을 분산하기 위해 경부선 무궁화호는 대전∼부산역, 호남선 무궁화호는 서대전∼목포·여수EXPO역, 장항선은 익산∼천안역 구간만 운행한다.
모든 ITX-새마을과 ITX-마음 열차는 수원역에서 출발하고 또 도착한다.
1호선 및 경의중앙선(문산∼용산∼용문)은 정상 운행한다.
경의선은 문산역∼수색역 구간을 다니지만, 서울∼수색 구간 운행은 중지된다.
코레일 측은 서울시의 복구작업이 마무리되는 대로 전기를 공급하는 전차선과 레일, 전기·신호 설비 등을 점검하고 정상 운행 여부를 판단한다는 방침이다.
코레일은 사고 수습 상황에 따라 출·도착역이 변경될 수 있으므로, 열차 이용 전 반드시 모바일 앱 ‘코레일톡’과 홈페이지, 철도고객센터(☎ 1588-7788)에서 열차 시각과 운행 상황을 확인해달라고 당부했다.
코레일 관계자는 “긴급복구반을 현장에 출동시켜 복구 작업을 진행하고 있다”며 “바쁜 이용객은 가급적 다른 교통수단을 이용해달라”고 말했다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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오늘 첫차부터 서울-수색 지하철 운행중지… 서소문 고가붕괴 여파
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