시사 전체기사

오늘 첫차부터 서울-수색 지하철 운행중지… 서소문 고가붕괴 여파

입력:2026-05-27 05:51
수정:2026-05-27 06:14
공유하기
글자 크기 조정
서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고로 열차 운행에 차질이 빚어지고 있다. 코레일은 27일 첫차부터 일부 열차 운행을 조정했다.

26일 서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고로 인해 서울역 열차 출발 안내 현황판에 중단된 열차 정보가 표시되고 있다. 연합

코레일은 사고 복구에 상당한 시간이 소요될 것으로 예상하고 27일 서울∼행신역 구간 KTX 운행과 서울~수색간 전동열차(지하철) 운행을 각각 중지했다.

사고는 전날 오후 2시 32분쯤 서대문구 서소문 고가차도 철거 현장에서 철거 중이던 고가 구조물이 낙하하는 사고가 발생했다. 이로 인해 서울역∼신촌역 간 전차선에서 단전이 발생, KTX는 서울∼행신역, 전동열차는 서울∼수색간 운행이 각각 중지됐다.


27일 경부선·호남선 KTX는 서울∼부산역 및 용산∼목포·여수EXPO역 구간만 운행하고, 강릉·중앙선 KTX는 청량리∼강릉 및 청량리∼부전역 구간만 다닌다.


다만 KTX별로 평소 정차하지 않고 지나가던 정차역에도 모든 KTX가 임시 정차하게 되면서 지연이 예상된다.

일반 열차의 경우 서울역 혼잡을 분산하기 위해 경부선 무궁화호는 대전∼부산역, 호남선 무궁화호는 서대전∼목포·여수EXPO역, 장항선은 익산∼천안역 구간만 운행한다.


모든 ITX-새마을과 ITX-마음 열차는 수원역에서 출발하고 또 도착한다.

1호선 및 경의중앙선(문산∼용산∼용문)은 정상 운행한다.

경의선은 문산역∼수색역 구간을 다니지만, 서울∼수색 구간 운행은 중지된다.

26일 붕괴 사고가 발생한 서울 서대문구 서소문 고가차도 철거 현장에서 소방 관계자들이 사고 수습 작업을 하고 있다. 연합

코레일 측은 서울시의 복구작업이 마무리되는 대로 전기를 공급하는 전차선과 레일, 전기·신호 설비 등을 점검하고 정상 운행 여부를 판단한다는 방침이다.

코레일은 사고 수습 상황에 따라 출·도착역이 변경될 수 있으므로, 열차 이용 전 반드시 모바일 앱 ‘코레일톡’과 홈페이지, 철도고객센터(☎ 1588-7788)에서 열차 시각과 운행 상황을 확인해달라고 당부했다.

코레일 관계자는 “긴급복구반을 현장에 출동시켜 복구 작업을 진행하고 있다”며 “바쁜 이용객은 가급적 다른 교통수단을 이용해달라”고 말했다.

김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
김상기 기자
콘텐츠랩
김상기 기자
376
독자들이 세상에서 가장 무섭습니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
쌍둥이 형제의 비극…오랜 간병 끝 형 살해한 50대 구속
[단독]“28m 상판, 다 썩어 있었다”… 철로 위 공사 지연 화 키웠나
‘탱크데이’ 논란, 스타벅스 ‘콜옵션’ 우려… “수천억 손실 가능”
스벅, 쏟아지는 비판에 ‘백기’… 내달부터 선불카드 전액 환불
“올레!” 외치고 욱일기 흔들었다…133만 시청한 월드컵 영상 논란
신세계 “물탱크에서 영감…고의성 근거 찾지 못했다”
“절정에 이른 한국 증시 낙관론”… 삼전닉스 폭락 경고도
6억 성과급 “공정한가”… 대한민국 삼킨 박탈감
국민일보 신문구독