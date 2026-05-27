시사 전체기사

오늘의 날씨 - 오전 (2026년 05월 27일)

입력:2026-05-27 05:31
공유하기
글자 크기 조정

5월 27일 수요일, 아침 날씨입니다.

서울·경기·강원·충남·전북·영남 지방에 비가 예상됩니다. 출근길에 우산을 꼭 챙겨야겠습니다.

아침 최저기온은 서울 20.0도, 인천 20.0도, 수원 20.0도, 춘천 18.0도, 강릉 15.0도, 청주 17.0도, 대전 18.0도, 전주 19.0도, 광주 20.0도, 대구 18.0도, 부산 19.0도, 제주 21.0도로 예상됩니다.


낮 최고기온은 서울 24.0도, 인천 23.0도, 수원 24.0도, 춘천 24.0도, 강릉 18.0도, 청주 25.0도, 대전 26.0도, 전주 28.0도, 광주 28.0도, 대구 23.0도, 부산 22.0도, 제주 23.0도로 예상됩니다.

이상 날씨였습니다.

웨더봇 기자


※ 이 기사는 국민일보가 개발한 기상뉴스 전용 인공지능 로봇 ‘웨더봇’이 기상청 데이터를 토대로 작성한 것입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 풍부한 내용과 정확한 문장을 담아 가겠습니다.

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
쌍둥이 형제의 비극…오랜 간병 끝 형 살해한 50대 구속
[단독]“28m 상판, 다 썩어 있었다”… 철로 위 공사 지연 화 키웠나
‘탱크데이’ 논란, 스타벅스 ‘콜옵션’ 우려… “수천억 손실 가능”
스벅, 쏟아지는 비판에 ‘백기’… 내달부터 선불카드 전액 환불
“올레!” 외치고 욱일기 흔들었다…133만 시청한 월드컵 영상 논란
신세계 “물탱크에서 영감…고의성 근거 찾지 못했다”
“절정에 이른 한국 증시 낙관론”… 삼전닉스 폭락 경고도
6억 성과급 “공정한가”… 대한민국 삼킨 박탈감
국민일보 신문구독