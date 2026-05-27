[리뷰] ‘바냐 삼촌’이든 ‘반야 아재’든 빛나는 체홉의 통찰력

LG아트센터 ‘바냐 삼촌’의 이서진·고아성과 국립극단 ‘반야 아재’의 조성하·심은경 호연

LG아트센터의 ‘바냐 삼촌’과 국립극단의 ‘반야 아재’. (c)LG아트센터, 국립극단

올해 5월, 두 편의 ‘바냐’가 나란히 무대에 올랐다. 러시아 극작가 안톤 체홉의 4대 장막극 중 하나인 ‘바냐 아저씨’를 서로 다른 방식으로 풀어낸 LG아트센터의 ‘바냐 삼촌’과 국립극단의 ‘반야 아재’다. 두 공연 모두 1200석이 넘는 대극장 규모에 주역인 바냐와 소냐 역으로 스타 배우들을 캐스팅했다는 공통점이 있다. 덕분에 관객들에겐 두 ‘바냐’를 비교해 보는 색다른 재미가 생겼다.



체홉이 1897년 발표한 ‘바냐 아저씨’는 19세기 후반 러시아를 배경으로 한다. 주인공 바냐는 죽은 누나의 딸 소냐와 함께 시골 영지를 일궈 매형 세레브랴코프 교수에게 생활비를 보내왔다. 대학을 퇴직한 교수가 아름다운 새 아내 엘레나와 함께 영지에 머무르면서 바냐와 소냐의 고요하던 일상은 흔들린다. 특히 교수가 실상은 무능한 속물이었음을 깨달은 바냐는 깊은 무력감과 분노에 휩싸인다. 여기에 바냐가 짝사랑하는 엘레나, 그리고 소냐가 남몰래 연모하는 의사 아스트로프의 묘한 관계가 얽히면서 갈등은 깊어만 간다. 그러던 중 교수가 영지를 팔겠다는 폭탄선언을 하자, 폭발한 바냐는 교수에게 총을 겨누며 격렬하게 충돌한다. 결국 교수 부부가 도시로 떠나면서 갈등은 일단락되지만, 영지에 남은 바냐와 소냐는 깊은 슬픔과 허무함을 누른 채 “그래도 살아가야 한다”며 다시 고단한 노동의 일상으로 돌아간다.



LG아트센터의 ‘바냐 삼촌’에는 배우 이서진과 고아성이 주역을 맡았다. (c)LG아트센터

먼저 관객과 만난 것은 지난 7일 LG아트센터 시그니처홀 무대에 오른 ‘바냐 삼촌’이다. 연극그룹 양손프로젝트 출신의 손상규가 연출을 맡아, 체호프 원작 특유의 무게감을 덜어내고 현대적인 감정과 언어로 작품을 재해석했다. 최소한의 구조물과 의자들로만 채운 무대는 다소 밋밋하다는 아쉬움을 남기기도 하지만, 반대로 관객이 오롯이 배우의 연기에만 집중할 수 있는 효과를 낳았다.



데뷔 27년 만에 처음으로 연극 무대에 도전한 이서진은 바냐 역을 맡아 방송에서 보여주던 특유의 무심하고 툴툴대는 말투를 그대로 가져왔다. 그는 바냐의 찌질함과 허무함을 친근하고 현실감 있게 표현해 내며 극에 웃음을 불어넣는다. 덕분에 극의 마지막, 소냐의 위로를 받으며 하염없이 눈물을 흘리는 장면이 예상치 못한 깊은 여운을 남긴다. 원작의 진중한 소냐와 달리 훨씬 활기차고 따뜻한 캐릭터를 구축해 낸 고아성의 연기도 인상적이다. 고전의 묵직한 메시지 위에 현대인에게 필요한 다정함과 위로를 녹여낸 ‘바냐 삼촌’은 관객의 공감을 이끌어냈다.



국립극단의 ‘반야 아재’는 조성하과 심은경이 주역을 맡았다. (c)국립극단

이어 지난 22일 개막한 국립극단의 ‘반야 아재’는 극작가 겸 연출가 조광화가 ‘바냐 아저씨’를 1930년대 일제강점기 조선으로 옮겨왔다. 원작의 시골 영지는 충북 영동군의 정미소로 바뀌었다. 감자를 쪄내는 가마솥과 물을 푸는 우물펌프 등 정미소 옆 살림집의 풍경은 한국인에게 지극히 친숙한 시골 정취를 풍긴다. 이와 함께 바냐는 박이보, 소냐는 서은희 등 인물들의 이름이 친근하게 바뀌었고, 이들의 사연 역시 한국적 정서에 맞게 촘촘하게 재구성됐다. 특히 1930년대라는 시대적 배경에 맞춰 일본 순사들이 순찰하는 장면을 넣거나 당시의 구체적인 지명과 대학을 설정한 점, 그리고 ‘업보’처럼 한국적인 정서가 짙게 배어난 단어들이 나오는 점 등이 눈길을 사로잡는다.







러시아에서 체홉의 ‘바냐 아저씨’가 초연되었을 당시 관객들은 다소 당황했다고 전해진다. 극적인 사건 중심의 연극에 익숙했던 터라, 우리 주변에서 볼 수 있는 평범한 인물들의 일상적인 대화와 그 안의 무력감을 다룬 방식이 낯설었기 때문이다. 하지만 거창한 사건 없이도 인간의 모순과 내면의 고독을 날카롭게 포착해 낸 체홉의 통찰력은 금세 관객들의 깊은 공감을 얻었다. 그리고 19세기 러시아라는 시공간을 넘어선 보편적인 현대적 가치를 가진 작품으로 오늘날에도 사랑받고 있다. 이번에 무대에 오른 두 편의 연극, LG아트센터의 ‘바냐 삼촌’과 국립극단의 ‘반야 아재’는 체홉의 희곡이 시대를 타지 않는 명작이라는 사실을 다시 한번 확실하게 증명해 준다.



장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 올해 5월, 두 편의 ‘바냐’가 나란히 무대에 올랐다. 러시아 극작가 안톤 체홉의 4대 장막극 중 하나인 ‘바냐 아저씨’를 서로 다른 방식으로 풀어낸 LG아트센터의 ‘바냐 삼촌’과 국립극단의 ‘반야 아재’다. 두 공연 모두 1200석이 넘는 대극장 규모에 주역인 바냐와 소냐 역으로 스타 배우들을 캐스팅했다는 공통점이 있다. 덕분에 관객들에겐 두 ‘바냐’를 비교해 보는 색다른 재미가 생겼다.체홉이 1897년 발표한 ‘바냐 아저씨’는 19세기 후반 러시아를 배경으로 한다. 주인공 바냐는 죽은 누나의 딸 소냐와 함께 시골 영지를 일궈 매형 세레브랴코프 교수에게 생활비를 보내왔다. 대학을 퇴직한 교수가 아름다운 새 아내 엘레나와 함께 영지에 머무르면서 바냐와 소냐의 고요하던 일상은 흔들린다. 특히 교수가 실상은 무능한 속물이었음을 깨달은 바냐는 깊은 무력감과 분노에 휩싸인다. 여기에 바냐가 짝사랑하는 엘레나, 그리고 소냐가 남몰래 연모하는 의사 아스트로프의 묘한 관계가 얽히면서 갈등은 깊어만 간다. 그러던 중 교수가 영지를 팔겠다는 폭탄선언을 하자, 폭발한 바냐는 교수에게 총을 겨누며 격렬하게 충돌한다. 결국 교수 부부가 도시로 떠나면서 갈등은 일단락되지만, 영지에 남은 바냐와 소냐는 깊은 슬픔과 허무함을 누른 채 “그래도 살아가야 한다”며 다시 고단한 노동의 일상으로 돌아간다.먼저 관객과 만난 것은 지난 7일 LG아트센터 시그니처홀 무대에 오른 ‘바냐 삼촌’이다. 연극그룹 양손프로젝트 출신의 손상규가 연출을 맡아, 체호프 원작 특유의 무게감을 덜어내고 현대적인 감정과 언어로 작품을 재해석했다. 최소한의 구조물과 의자들로만 채운 무대는 다소 밋밋하다는 아쉬움을 남기기도 하지만, 반대로 관객이 오롯이 배우의 연기에만 집중할 수 있는 효과를 낳았다.데뷔 27년 만에 처음으로 연극 무대에 도전한 이서진은 바냐 역을 맡아 방송에서 보여주던 특유의 무심하고 툴툴대는 말투를 그대로 가져왔다. 그는 바냐의 찌질함과 허무함을 친근하고 현실감 있게 표현해 내며 극에 웃음을 불어넣는다. 덕분에 극의 마지막, 소냐의 위로를 받으며 하염없이 눈물을 흘리는 장면이 예상치 못한 깊은 여운을 남긴다. 원작의 진중한 소냐와 달리 훨씬 활기차고 따뜻한 캐릭터를 구축해 낸 고아성의 연기도 인상적이다. 고전의 묵직한 메시지 위에 현대인에게 필요한 다정함과 위로를 녹여낸 ‘바냐 삼촌’은 관객의 공감을 이끌어냈다.이어 지난 22일 개막한 국립극단의 ‘반야 아재’는 극작가 겸 연출가 조광화가 ‘바냐 아저씨’를 1930년대 일제강점기 조선으로 옮겨왔다. 원작의 시골 영지는 충북 영동군의 정미소로 바뀌었다. 감자를 쪄내는 가마솥과 물을 푸는 우물펌프 등 정미소 옆 살림집의 풍경은 한국인에게 지극히 친숙한 시골 정취를 풍긴다. 이와 함께 바냐는 박이보, 소냐는 서은희 등 인물들의 이름이 친근하게 바뀌었고, 이들의 사연 역시 한국적 정서에 맞게 촘촘하게 재구성됐다. 특히 1930년대라는 시대적 배경에 맞춰 일본 순사들이 순찰하는 장면을 넣거나 당시의 구체적인 지명과 대학을 설정한 점, 그리고 ‘업보’처럼 한국적인 정서가 짙게 배어난 단어들이 나오는 점 등이 눈길을 사로잡는다.이번 작품에서는 브라운관과 스크린에서 연기력을 인정받은 조성하와 심은경이 각각 바냐와 소냐를 맡아 압도적인 존재감을 뽐냈다. 12년 만에 연극 무대로 돌아온 조성하는 원작의 바냐에 희극성을 더해 한층 더 찌질하고 우스꽝스러운 반야를 그려냈다. 이렇듯 친숙한 한국식 ‘아재’의 모습은 역설적으로 관객에게 더 큰 애잔함을 자아낸다. 첫 연극 데뷔를 치른 심은경 역시 절제된 감정선과 깊이 있는 눈빛으로 은희 캐릭터에 강인한 생명력을 불어넣었다. 극의 말미에 삼촌에게 담담한 위로를 건네는 그의 모습은 모진 상처 속에서도 끝내 삶을 살아내겠다는 묵직한 의지를 전한다.러시아에서 체홉의 ‘바냐 아저씨’가 초연되었을 당시 관객들은 다소 당황했다고 전해진다. 극적인 사건 중심의 연극에 익숙했던 터라, 우리 주변에서 볼 수 있는 평범한 인물들의 일상적인 대화와 그 안의 무력감을 다룬 방식이 낯설었기 때문이다. 하지만 거창한 사건 없이도 인간의 모순과 내면의 고독을 날카롭게 포착해 낸 체홉의 통찰력은 금세 관객들의 깊은 공감을 얻었다. 그리고 19세기 러시아라는 시공간을 넘어선 보편적인 현대적 가치를 가진 작품으로 오늘날에도 사랑받고 있다. 이번에 무대에 오른 두 편의 연극, LG아트센터의 ‘바냐 삼촌’과 국립극단의 ‘반야 아재’는 체홉의 희곡이 시대를 타지 않는 명작이라는 사실을 다시 한번 확실하게 증명해 준다.장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지