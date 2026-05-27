추미애·천영미 안산 집중유세서 되살아난 DJ·이해찬
고(故) 김대중(DJ) 전 대통령과 고(故) 이해찬 전 더불어민주당 대표가 되살아났다.
26일 경기도 안산시 중앙역 앞에서 열린 추미애 경기도지사 후보(민주당)와 천영미 안산시장 후보(민주당) 합동 집중유세에서다.
이날 경기도지사 역사상 최초로 여성 도지사 도전에 나선 추미애 후보는 “호남의 며느리(남편의 고향이 전북 정읍)로서는 부족해 지원이 필요하다”며 지원 유세차 참석한 호남의 맏형으로 노익장을 과시하는 박지원 국회의원(전남 해남·완도·진도군)을 단상으로 끌어 올렸다.
단상에 오른 박 의원은 “국회 법제사법위원으로 추미애 국회 법사위원장을 받들어 내란세력을 척결하는 데 온힘을 다했다”며 추 후보 정치 입문 배경에 대해 “김대중 대통령이 이러한 추 후보의 능력과 인품을 미리 알아보고 광주고법판사 시절에 정치에 입문하게 했다”고 김 대통령을 상기시키며 추 후보에 대한 전폭적인 지지를 호소했다.
충청을 대표하며 오늘날 민주당과 이재명 국민주권정부 대통령 탄생에 지대한 영향을 끼친 이해찬 전 대표는 추 후보가 에피소드를 통해 되살렸다.
그는 “세 아이의 엄마로서 국회활동을 할때다. 집에 있는 분에게 전화를 통해 등교하는 아이들에게 필요한 냉장고에 있는 음식 등을 장소까지 세세하게 설명하며 챙겨줄 것을 부탁했는데, 이를 들으신 이 대표께서 ‘어떻게 정치하는 분이 집안 일을 그렇게 세세하게 아시느냐’고 칭찬했다”면서 “(이 대표께서)고비마다 저에게 큰 힘이 되어 주셨다”고 말했다.
추 후보는 ‘일 잘하는 이재명 대통령’을 위해 이제는 우리가 승리해 도와야 한다고도 했다.
그러면서 추미애 후보는 “이재명 경기도지사(2018년)에게 당시 압도적인 지지로 당선시킨 것처럼 저와 천영미 안산시장 후보를 절대적으로 지지해달라. 그리해 여성 최초 도지사와 시장을 만들어 맘껏 경기도민과 안산시민을 위해 일하게 해달라”고 호소했다.
추 후보는 자신의 선거캠프의 특보단장을 맡고 있는 김현 국회의원(안산시을)에게 남다른 애정을 보여 눈길을 끌었다.
그는 “김 의원은 저의 동생”이라고 남다른 친분을 과시하면서 “(김 의원이)언니에게 시시콜콜한 부분까지도 간섭하며 든든한 역할을 해주고 있다”고 했다.
안산=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
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