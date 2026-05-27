한국 1분기 수출 증가율 G20 국가 1위…반도체 쏠림은 과제
한국의 올해 1분기 수출 증가율이 주요 20개국(G20) 가운데 1위를 기록했다. 반도체와 무선통신기기 수출이 급증하면서 한국 수출 증가율은 G20 평균의 4배를 웃돌았다. 다만 전체 수출 증가분의 약 70% 이상이 반도체에 나온 것으로 추산되면서 특정 품목 의존도를 낮추고 수출 기반을 넓혀야 한다는 지적이 나온다.
경제협력개발기구(OECD)가 27일 발표한 ‘2026년 1분기 국제무역 통계’에 따르면 한국의 1분기 상품 수출은 전분기 대비 22.7% 급증했다. 같은 기간 G20 전체 상품 수출 증가율은 5.3%였다. OECD 통계는 현 달러 기준, 계절조정 전분기 대비 수치다. 국내에서 주로 쓰이는 전년 동기 대비 수출 증가율과는 기준이 다르다.
OECD가 국가별 증가율을 구체적으로 제시한 주요 G20 국가 가운데 한국의 증가율이 가장 높았다. 중국의 1분기 상품 수출은 전분기 대비 13.5% 늘었고 미국은 9.3%, 일본은 5.9% 증가했다. 유럽연합(EU)은 1.1%, 독일은 1.9% 증가에 그쳤다. 한국 수출이 주요 제조업 국가보다 빠른 속도로 늘어난 셈이다.
OECD는 한국 수출 급증의 배경으로 반도체와 무선통신기기를 꼽았다. 한국은 수입도 전분기보다 7.0% 늘었는데, OECD는 반도체 구매 증가가 영향을 미쳤다고 분석했다. 수출과 수입 양쪽에서 반도체 관련 교역이 동시에 확대된 것이다. OECD는 1분기 G20 상품 교역 회복 역시 동아시아의 반도체와 첨단기술 제품 교역 증가가 일부 이끌었다고 평가했다.
특히 수출 호조의 중심에는 반도체가 있었다. 국내 1분기 전체 수출액은 2199억달러였고, 이 가운데 반도체 수출은 785억달러였다. 반도체가 전체 수출의 35.7%를 차지한 셈이다. 반도체 수출은 전년 동기 대비 139% 급증했다.
증가분 기준으로 보면 쏠림은 더 뚜렷하다. 1분기 전체 수출액과 증가율, 반도체 수출액과 증가율을 바탕으로 단순 계산하면 전체 수출 증가분의 약 76%가량이 반도체에서 나온 것으로 추산된다. 전체 수출 증가세가 강했지만, 그 동력의 상당 부분이 한 품목에 집중된 구조다.
반도체 쏠림은 한국 수출의 강점이면서 동시에 위험 요인이다. 인공지능(AI) 서버 투자 확대와 메모리 가격 상승이 이어질 때는 전체 수출을 빠르게 끌어올릴 수 있다. 반대로 반도체 가격이 조정되거나 글로벌 빅테크의 AI 투자 속도가 둔화하면 수출 증가세도 빠르게 약해질 가능성도 있다.
특히 자동차, 철강, 석유화학 등 다른 주력 품목의 회복세가 충분히 동반되지 않으면 수출 지표와 체감 경기 사이의 괴리도 커질 수 있다. 수출 증가율 1위라는 성과가 반도체 경기 사이클에만 기대서는 지속성을 담보하기 어렵다는 의미다.
전문가들은 반도체 호황을 활용하되 수출 구조의 쏠림을 완화해야 한다고 강조한다. 바이오, 이차전지, 전기기기, 소비재, 서비스 등으로 수출 품목을 넓히고 시장도 일부 국가에 치우치지 않도록 다변화할 필요가 있다는 것이다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
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