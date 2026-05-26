김포도시공사 “감정4지구 정상 추진 중…지연 사실무근”
“악의적 허위사실 유포 단호히 대응”
경기 김포도시공사가 감정4지구 도시개발사업과 관련한 ‘인허가 절차 중단 및 17개월 지연’ 보도에 대해 “명백한 허위·왜곡 보도”라며 강하게 반박했다.
김포도시공사는 최근 일부 언론에서 제기된 감정4지구 도시개발사업 지연 의혹과 관련해 “김포시로부터 사업 중단 지시를 받은 사실이 없으며, 감사원 감사 기간에도 각종 영향평가와 행정절차를 정상적으로 진행해왔다”고 밝혔다.
공사에 따르면 감사원 감사가 진행되던 기간에도 환경영향평가와 교육영향평가, 재해영향평가 등 실시계획 승인에 필요한 주요 용역과 행정 절차는 중단 없이 추진됐다.
공사는 이러한 절차가 지속적으로 진행됐기 때문에 감사 결과 발표와 사업시행자 지정 이후 곧바로 환경영향평가 협의를 완료하고 실시계획인가 신청 등 후속 절차를 이어갈 수 있었다고 설명했다.
공사는 “일부에서 주장하는 ‘인허가 올스톱’과 ‘17개월 사업 중단’은 실제 행정 절차 진행 상황과 전혀 맞지 않는다”며 “현재 사업 시행과 무관한 측의 일방적 주장일 뿐”이라고 강조했다.
또 GK개발 측이 제기한 관련 고소 건에 대해서는 “사법기관 수사에 적극 협조하고 있으며, 당시 행정 절차가 적법하고 정상적으로 추진됐다는 점을 객관적 자료를 통해 소명하고 있다”고 밝혔다.
김포도시공사는 감정4지구 도시개발사업이 현재 정상 추진 중이라고 설명했다. 특히 지하철 5호선 김포·검단 연장 노선의 예비타당성 조사 통과와 감정역(가칭) 신설 추진 등 개발 호재와 맞물려 사업이 속도를 내고 있다고 덧붙였다.
사업시행자인 ㈜감정4지구도시개발은 현재 토지 소유자와 전문가 등이 참여하는 보상협의회를 운영하며 보상 절차를 진행 중이며, 올해 하반기 본 프로젝트파이낸싱(PF) 자금 조달과 보상 실시를 추진하고 있다.
이형록 김포도시공사 사장은 “감정4지구 도시개발사업은 시민 주거복지 향상과 낙후된 도심 환경 개선을 위해 정상적으로 추진되고 있다”며 “공사의 사업 수행 능력을 훼손하고 시민 이익을 저해하는 악의적 허위사실 유포와 왜곡 보도에는 단호하게 대응하겠다”고 말했다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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