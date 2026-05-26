[단독]“28m 상판, 다 썩어 있었다”… 철로 위 공사 지연 화 키웠나
서소문 고가차도 사고
철거 작업 도중 상판 일부가 무너져 3명이 숨지고 3명이 다친 서울 서대문구 서소문 고가차도의 해당 상판 구간이 사고 이전 사실상 대부분 썩어 있는 상태였던 것으로 파악됐다. 고가차도가 노후화해 상판 콘크리트와 내부 철근이 전반적으로 부식된 상황이었지만 해당 구간이 철로 위에 위치한 탓에 철거 작업이 지연된 것이 사태의 원인이 됐을 수 있다는 관측도 나온다.
서울시 관계자는 26일 국민일보에 “서소문 고가차도는 지어진 지 60년 된 교량이다 보니 28m 길이의 슬라브(상판) 전체가 사실상 썩어있는 상태”라고 말했다. 통상 교량의 상판이 썩으면 그 틈새로 수분과 염분 등이 들어오면서 내부 철근과 콘크리트 등의 연쇄 부식이 일어나고 구조물로서 강도 발현(시간이 지나면서 본래 단단한 힘을 발휘하는 것)을 약화하게 한다. 내부 뼈대와 콘크리트가 삭으면 작은 충격에도 교량이 붕괴할 가능성이 커진다.
이날 사고가 발생한 구간은 아래에 경의선 철로가 지나다니는 구간이어서 다른 구간보다 철거 공사가 더디게 진행된 것으로 파악됐다. 시 관계자는 “평소 전철이 지나다니기 때문에 하루에 심야에 3시간만 공사를 할 수 있어 다른 구간에 비해 공사가 조금 늦어진 상태였다”고 설명했다.
다만 서울시는 상판 부식이 이번 사고의 직접적인 원인인지는 면밀한 조사가 필요하다는 입장이다.
안형준 건국대 건축공학과 교수는 “철근은 공기 중 노출돼 있으면 부식이 되고 물이 닿으면 녹스는 게 더 가속화한다”면서 “새벽 2시에 문제가 생긴 걸 발견해 놓고 낮에 안전진단에 무방비하게 투입한 게 화를 키웠다”고 지적했다.
이날 사고는 앞서 새벽 2시30분쯤 고가차도의 슬라브 절단 과정에서 생긴 2.9㎝ 침하 현상을 안전진단 하는 과정에서 발생했다. 사고로 현장관리소장인 이모(60대)씨와 감리단장 안모(60대)씨, 외부전문가인 이모(50)씨가 숨졌고 서울시 도시기반시설본부 관계자 등 3명이 다쳤다.
장은현 이찬희 기자 eh@kmib.co.kr
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