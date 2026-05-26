[단독]“28m 상판, 다 썩어 있었다”… 철로 위 공사 지연 화 키웠나

서소문 고가차도 사고

26일 오후 서울 서대문구 서소문 고가차도 철거 현장에서 구조물 일부가 붕괴되는 사고가 발생했다. 사진은 사고 직후 현장을 촬영한 모습. 독자 제공

관계자는 “평소 전철이 지나다니기 때문에 하루에 심야에 3시간만 공사를 할 수 있어 다른 구간에 비해 공사가 조금 늦어진 상태였다”고 설명했다.

사고로 현장관리소장인 이모(60대)씨와 감리단장 안모(60대)씨, 외부전문가인 이모(50)씨가 숨졌고 서울시 도시기반시설본부 관계자 등 3명이 다쳤다.