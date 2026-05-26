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[속보] 코레일, 서소문 사고 관련 심야 임시전철 운행

입력:2026-05-26 20:39
수정:2026-05-26 20:40
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26일 붕괴 사고가 발생한 서울 서대문구 서소문 고가차도 철거 현장 모습. 연합뉴스

[속보] 코레일, 서소문 사고 관련 심야 임시전철 운행
[속보] 코레일, 1호선·경의중앙선 등 4개 노선 총 4회 임시 투입

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

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