강진원, 부녀자 강제추행 혐의 고발 이어 공직선거법 위반 혐의 또 고발

강진원 후보, 연이은 경찰 고발로 도덕성 논란 가중



고발인, 공적 지위 이용한 선거운동…엄정 조사 요구



“결재내역 확인 안돼” 혐의 부인…피해 장소서 카드사용내역서 확인

무소속 강진원 전남 강진군수 후보가 지난 11일 과거 술자리에서 여성을 강제추행한 혐의로 수사기관에 고발당했다. 피해자 측 여성 A씨는 최근 광주 여성민우회 성폭력상담소에서 상담을 받은 데 이어 이날 오전 강 전 군수를 강제추행 혐의로 수사기관에 고발했다. 독자 제공

6·3 지방선거를 앞두고 전남 강진군수 선거판이 도덕적 논란으로 확산되며 크게 요동치고 있다.



무소속 강진원 강진군수 후보가 최근 부녀자 강제추행 혐의로 고발된 데 이어 현직 자치단체장 지위를 이용해 선거에 개입하려 한 혐의(공직선거법 위반 혐의)로 또다시 경찰에 고발됐다.



26일 강진경찰서 등에 따르면 지난 20일 자로 발급된 강진청자협동조합장 증서가 강 후보의 군수 직무정지 상태에서 ‘강진원 강진군수’ 명의로 발급돼 수여된 것으로 파악됐다.



고발인은 이와 관련 “선거를 앞둔 시점에서 특정 단체 및 지역사회 구성원들에게 정치적 영향력을 행사하려는 행위로 비춰질 우려가 다분해 고발하게 됐다”고 설명했다.



강진원 후보의 군수 직무정지 상태에서 지난 20일 발급된 강진청자협동조합장 증서. 독자 제공

그는 “강 후보는 지난 20일자로 강진군에서 작성된 공공문서를 이날 민형배 전남광주특별시장 후보에게 전달했다”면서 “이러한 행위는 강진군청 공무원과 연계된 정치적 행위로 해석될 가능성이 있어 관련 법령 위반 여부에 대한 조사가 필요하다”고 주장했다.









앞서 강진원(사진) 후보는 2019년 10월쯤 강진군 강진읍의 한 노래주점에서 지인들과 함께 자리하고 있는 40대 여성 A씨 일행 술자리에 합석해 A씨를 강제추행 했다는 혐의로 고발당했다.



당시 강 후보는 A씨에게 자신의 옆자리에 앉을 것을 권유했고 A씨는 “자신이 옆자리에 앉자 갑자기 하의 안으로 손을 넣어 신체 주요 부위를 만지는 등 강제추행을 했다”고 주장하며 고발했다.



A씨는 “순간 극심한 수치심과 당혹감에 몸이 얼어붙을 정도의 충격을 받았고 곧바로 자리를 벗어났다”고 상황을 설명했다. 이어 동석한 여성 후배 B씨에게 곧바로 피해 사실을 알렸으며, B씨는 이같이 주장한 피해 내용을 또 다른 지인에게 연이어 알린 것으로 전해졌다.



이와 관련 강 후보는 결재내역 확인도 되지 않는 등 팩트체크조차 하지 않았다면서 법적 대응에 나섰으나 당시 강제추행을 당했다고 주장하는 노래주점에서 피해자 일행이 머물렀다는 증거의 카드사용내역서가 확인되면서 진실 공방이 격화되고 있다.



또 부녀자 성추행 의혹 파문이 가라앉기도 전에 군청 공무원 연계 및 관권 선거 의혹에 대한 고발장 접수로 강진원 후보의 도덕적 논란도 가중되고 있다.



강진=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 6·3 지방선거를 앞두고 전남 강진군수 선거판이 도덕적 논란으로 확산되며 크게 요동치고 있다.무소속 강진원 강진군수 후보가 최근 부녀자 강제추행 혐의로 고발된 데 이어 현직 자치단체장 지위를 이용해 선거에 개입하려 한 혐의(공직선거법 위반 혐의)로 또다시 경찰에 고발됐다.26일 강진경찰서 등에 따르면 지난 20일 자로 발급된 강진청자협동조합장 증서가 강 후보의 군수 직무정지 상태에서 ‘강진원 강진군수’ 명의로 발급돼 수여된 것으로 파악됐다.고발인은 이와 관련 “선거를 앞둔 시점에서 특정 단체 및 지역사회 구성원들에게 정치적 영향력을 행사하려는 행위로 비춰질 우려가 다분해 고발하게 됐다”고 설명했다.그는 “강 후보는 지난 20일자로 강진군에서 작성된 공공문서를 이날 민형배 전남광주특별시장 후보에게 전달했다”면서 “이러한 행위는 강진군청 공무원과 연계된 정치적 행위로 해석될 가능성이 있어 관련 법령 위반 여부에 대한 조사가 필요하다”고 주장했다.고발인은 “군청 내부 문서와 공적 직위가 특정 후보의 선거운동 재료로 유통됐다면, 이는 선거의 공정성을 심각하게 훼손하는 엄중한 사안”이라며 “지방자치단체장의 공적 지위 이용은 선거 공정성과 직결되는 중대한 사안인 만큼 수사기관이 공직선거법 위반 여부를 명확히 밝혀주길 바란다”고 요청했다.앞서 강진원() 후보는 2019년 10월쯤 강진군 강진읍의 한 노래주점에서 지인들과 함께 자리하고 있는 40대 여성 A씨 일행 술자리에 합석해 A씨를 강제추행 했다는 혐의로 고발당했다.당시 강 후보는 A씨에게 자신의 옆자리에 앉을 것을 권유했고 A씨는 “자신이 옆자리에 앉자 갑자기 하의 안으로 손을 넣어 신체 주요 부위를 만지는 등 강제추행을 했다”고 주장하며 고발했다.A씨는 “순간 극심한 수치심과 당혹감에 몸이 얼어붙을 정도의 충격을 받았고 곧바로 자리를 벗어났다”고 상황을 설명했다. 이어 동석한 여성 후배 B씨에게 곧바로 피해 사실을 알렸으며, B씨는 이같이 주장한 피해 내용을 또 다른 지인에게 연이어 알린 것으로 전해졌다.이와 관련 강 후보는 결재내역 확인도 되지 않는 등 팩트체크조차 하지 않았다면서 법적 대응에 나섰으나 당시 강제추행을 당했다고 주장하는 노래주점에서 피해자 일행이 머물렀다는 증거의 카드사용내역서가 확인되면서 진실 공방이 격화되고 있다.또 부녀자 성추행 의혹 파문이 가라앉기도 전에 군청 공무원 연계 및 관권 선거 의혹에 대한 고발장 접수로 강진원 후보의 도덕적 논란도 가중되고 있다.강진=김영균 기자 ykk222@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지