자연주의 표방 환기미술관 앞 수백년된 은행나무 ‘고사 위기’
종로구청 “보호수 아니고 공유지라 법적 조치 어려워”
서울 종로구 부암동 환기미술관 담장 옆 수백년 된 은행나무에 미술관 관계자들이 제초제를 주입한 사실이 확인되면서 주민 반발이 커지고 있다.
26일 종로구청과 인근 주민들에 따르면 환기미술관 관계자 2명은 지난 4월 22일 미술관 담장 옆 대형 은행나무에 제초제를 주입한 것으로 파악됐다. 최근 은행나무 잎이 급격히 마르고 떨어지자 주민들이 폐쇄회로(CC)TV 등을 확인하는 과정에서 이 같은 정황이 드러났다.
서울환경연합과 주민들은 환기미술관 앞에서 규탄 기자회견을 열고 미술관 측의 사과와 책임 있는 복구 조치를 촉구했다. 은행나무에는 ‘나무에 나쁜 주사 놓지 마세요’ ‘나무야 꼭 살아줘’ 등 주민들과 초등학생들이 남긴 메모가 빼곡했다. 국가유산청 수목 수리기술자인 우종영씨는 “현장 측정 결과 은행나무에 직경 약 10㎜, 깊이 7~13㎝ 크기의 구멍 11여개를 통해 제초제가 주입돼 이미 상부 가지 상당수가 죽은 상태”라고 밝혔다.
주민들은 한국 자연을 주요 작품 세계로 삼았던 화가 김환기의 자연주의를 표방하는 환기미술관 측이 정작 수백년 된 나무를 고사 위기에 몰아넣고 있다고 지적했다. 57년간 부암동 인근에 살았다는 최모(77)씨는 “내가 스무살 적에도 이미 아름드리 큰 고목이었다”며 “가을이면 노랗게 물들던 동네 명소였는데 너무 안타깝다”고 토로했다. 주민 정현경씨도 “미술관에 항의했더니 젊은 직원이 나와 은행나무가 담장 안 소나무를 가리고 담장에 금이 갔다는 취지로 설명했다”고 전했다.
하지만 행정기관이 조치에 나설 방법은 마땅치 않은 상황이다. 종로구청 관계자는 “해당 나무는 보호수나 구청 관리 대상이 아니다”며 “등기상 공유지분 소유자만 49명이라 행정조치가 어렵다”고 설명했다.
이 나무가 있는 도로의 공유지분 소유자 중에서는 현재 인근에 거주하는 사람이 없는 것으로 전해졌다. 주민들은 은행나무 고사와 관련해 경찰에도 재물손괴 혐의로 신고했지만, 재물손괴 혐의는 토지 소유주가 직접 고발해야 성립 가능하다. 주민들은 “옛날부터 있던 동네라 소유주들이 전국에 흩어져 있는 것으로 보인다”며 “뿌리 주변을 파내 적극적인 치료를 해야 한다는데 사유지라는 이유로 조치도 쉽지 않고, 책임을 물을 방법도 없는 상황”이라고 토로했다.
미술관 측은 지난해 12월 종로구청에도 해당 은행나무를 제거해달라는 취지의 민원을 제기했지만 구청의 안전진단 결과 해당 수목이 담장 균열 등 악영향을 주는 위험수목은 아닌 것으로 판단됐다. 최진우 서울환경연합 전문위원은 “미술관 측이 결국 제초제를 주입하는 방식으로 나무를 제거하려 한 것”이라며 “구청이 손 놓고 있는 사이 골든타임을 놓치고 있다”고 말했다.
이찬희 기자 becoming@kmib.co.kr
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