자연주의 표방 환기미술관 앞 수백년된 은행나무 ‘고사 위기’

종로구청 “보호수 아니고 공유지라 법적 조치 어려워”

지난 25일 서울 종로구 부암동 환기미술관 담장 옆 은행나무의 가지와 잎이 말라가며 고사 징후를 보이고 있다.

최근 은행나무 잎이 급격히 마르고 떨어지자 주민들이 폐쇄회로(CC)TV 등을 확인하는 과정에서 이 같은 정황이 드러났다.

“현장 측정 결과 은행나무에 직경 약 10㎜, 깊이 7~13㎝ 크기의 구멍 11여개를 통해 제초제가 주입돼 이미 상부 가지 상당수가 죽은 상태”라고 밝혔다.

57년간 부암동 인근에 살았다는 최모(77)씨는 “내가 스무살 적에도 이미 아름드리 큰 고목이었다”며 “가을이면 노랗게 물들던 동네 명소였는데 너무 안타깝다”고 토로했다. 주민 정현경씨도 “미술관에 항의했더니 젊은 직원이 나와 은행나무가 담장 안 소나무를 가리고 담장에 금이 갔다는 취지로 설명했다”고 전했다.