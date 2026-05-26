‘서소문 고가 붕괴’ 서울시, 수습 총력…재난안전대책본부 가동
서울시가 26일 오후 발생한 서소문 고가도로 철거 현장 붕괴 사고와 관련해 현장 수습과 추가 붕괴 방지, 유가족 및 부상자 지원에 총력을 기울이겠다고 밝혔다.
시는 이날 입장 자료를 통해 “추가 붕괴 가능성에 대비한 철저한 현장 안전 조치를 병하면서 소방·경찰·철도공사 등 관계기관과 함께 현장을 수습하고 있다”며 “정확한 사고 원인과 피해 규모는 관계기관과 함께 확인할 예정”이라고 전했다.
김성보 서울시장 권한대행은 이날 오후 4시 22분 재난안전대책본부 가동을 지시했다. 김 권한대행이 본부장을 맡고 총 13개의 실무반으로 구성됐다.
이날 사고는 서소문 고가도로 철거 잔여 구간 중 경의선이 지나는 과선(철도와 도로 교차) 구간에서 발생했다. 당시 현장에서는 안전점검이 진행 중이었으며 낙하물 방지 등을 위해 설치된 공중비계와 슬라브 일부가 무너진 것으로 파악됐다. 확인된 인명피해는 총 6명으로 이 중 3명이 사망하고, 3명이 부상을 입었다.
김 권한대행은 “이번 사고로 돌아가신 분들의 명복을 빌며 유가족과 부상자, 가족분들께 깊은 위로의 말씀을 드린다”며 “서울시는 관계기관과 함께 현장 안전 확보와 피해자 지원, 사고 수습·복구에 모든 역량을 집중하는 한편, 정확한 원인 규명과 재발 방지 대책 마련에도 최선을 다하겠다”고 말했다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
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