‘경기 하남갑’ 이광재, 즉문즉답 유세…“현안 꼭 해결”
이광재 더불어민주당 경기 하남갑 국회의원 보궐선거 후보가 주민들과 현장에서 묻고 답하는 ‘즉문즉답 유세’를 선보였다. 유세차 위에서 지지를 호소하는 기존 방식에서 벗어나 주민과 양방향 소통하는 형식이다. 이 후보는 과거에도 대형 풍선 인형을 활용하거나 아마추어 팝페라 공연을 도입하는 등 새로운 유세 형식을 시도해왔다.
이 후보는 덕풍·신장(23일), 감일(24일), 위례(25일) 등 사흘 연속 ‘하남 발전을 위한 정책콘서트 유세’를 열었다고 이 후보 선거 캠프가 26일 밝혔다.
시민들의 질문은 교통·교육·병원·국공유지 활용 등 하남 주요 현안을 아울렀다. 이 후보는 위례신사선·3호선 등 교통 현안, 학교 신설·도시형 캠퍼스·모듈러 학교 등 교육 대책, 위례 종합병원 유치, 성남골프장 89만㎡의 한예종·미술관·국제학교 복합개발 등을 공약으로 제시했다.
이 후보는 “그동안 지역 공약이 현실화되지 않은 것은 하남을 대표하는 중량급 정치인이 없었기 때문”이라며 “4선 의원이 되면 하남의 현안을 해결하고 하남과 함께 커가겠다”고 강조했다.
25일 위례 유세에는 민주당 다선 의원들이 동행했다. 남인순(4선) 의원은 “주민의 가려운 곳을 직접 듣겠다는 이런 선거운동은 처음”이라고 말했다. 황희(3선) 의원은 “이 후보를 당선시켜 주시면 책임지고 돕겠다”고 했고 국회 국토교통위원장인 맹성규(3선) 의원은 “국토위 차원에서 하남 교통인프라 개선에 최선을 다하겠다”고 공언했다.
유세시간이 끝난 뒤에도 이 후보와 동행 의원들을 향한 주민들의 질문이 이어졌다고 이 후보 선거 캠프는 전했다. 이 후보는 27일 저녁 재선 김한규 의원과 덕풍교 인근에서 즉문즉답 유세를 이어갈 예정이다.
오주환 기자 johnny@kmib.co.kr
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