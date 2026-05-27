[앵글속세상]1년에 두 번, 신촌로가 '거대한 캔버스'로 변하는 순간
숨 가쁘게 돌아가는 서울 도심, 매일 마주하는 일출과 일몰이 특별해지는 순간이 있다. 1년에 딱 두 번, 서대문구 신촌로에선 길 가운데로 태양이 저무는 모습을 볼 수 있다. 지난 15일부터 18일까지 신촌로의 일몰 장면을 카메라에 담았다.
일몰시간인 오후 7시 20분경, 신촌로는 퇴근길을 서두르는 수많은 버스와 자동차, 그리고 바쁘게 횡단보도를 건너는 시민들로 붐빈다. 머리 위로 복잡하게 얽힌 교통 신호등과 표지판은 복잡하고 어지러운 도시의 일상을 보여준다.
하지만 그 너머 하루를 마무리하는 거대한 태양이 신촌로 도로 중앙을 향해 저물기 시작하면, 도시는 순식간에 화려한 빛의 캔버스로 변신한다. 이 순간만큼은 바쁜 걸음을 재촉하던 시민들도 발걸음을 멈추고 휴대폰을 꺼내 풍경을 카메라에 담는다.
이 특별한 신촌로 일몰은 태양이 살짝 북서쪽인 293° 방향으로 저물 때 발생한다. 일몰 10~20분 전, 태양의 고도가 약 1.3°에 이를 때 가장 생경하고 압도적인 풍경을 감상할 수 있다. 도심 빌딩 숲과 도로, 그리고 태양이 완벽한 일직선을 이루는 이 정렬은 일 년에 두 번 볼 수 있다. 다가오는 7월 23일부터 25일 사이 일몰쯤 신촌로를 찾으면 관측이 가능할 전망이다.
신촌로에서 만난 직장인 정무원(36)씨는 “여자친구와 데이트를 하러 가는 길인데 이 장관을 혼자 보기 아까울 정도”라며 “아쉬운 마음에 사진을 찍어 여자친구에게 보내주려고 한다”며 미소를 지었다.
신촌로의 일몰은 우리에게 '순간'의 소중함을 일깨운다. 만약 오늘 저녁 익숙한 도시의 길을 걷고 있다면, 잠시 가던 길을 멈추고 주위를 둘러보자. 우리가 알지 못하고 지냈던 거대한 자연의 섭리가 도시 한복판에서 당신과의 강렬한 만남을 기다리고 있을지도 모른다.
사진·글=최현규 기자 frosted@kmib.co.kr
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