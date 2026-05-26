‘꼬마탐험대와 만장굴 발견한’ 부종휴 탄생 100주년 기념 세미나
제주학연구센터와 한산부종휴선생기념사업회는 부종휴 선생 탄생 100주년과 만장굴 발견 80주년을 맞아 오는 28일 ‘부종휴 탄생 100주년 기념 세미나’를 개최한다고 26일 밝혔다.
이번 행사는 제주 자연유산 연구의 선구자인 부종휴 선생의 학문적 업적과 탐사 정신을 재조명하고, 제주 자연유산의 역사·문화적 가치를 현대적 관점에서 되새기기 위해 마련했다.
세미나에서는 고정군 유네스코 MAB(인간과 생물권 프로그램) 한국위원회 위원이 ‘부종휴의 길: 활동사와 의미, 그리고 과제’를, 기진석 제주도 세계유산본부 세계유산과 팀장이 ‘제주 만장굴의 세계자연유산적 가치’를 주제로 각각 발표한다.
종합토론은 김찬수 한라산생태문화연구소장이 좌장을 맡은 가운데 유족인 부명제 선생, 강시영 제주환경문화연구원장, 김학준 제주어교육연구소 대표, 김수연 연출가, 오유정 제주학연구센터 전문연구위원이 부종휴 선생의 업적과 활용 방안에 대해 다양한 의견을 제시한다.
부종휴 선생은 교육자이자 박물학자로 체계적인 탐사와 기록 활동으로 용암동굴과 한라산 식생 연구의 기초를 마련했다. 특히 만장굴 발견과 제주 자연유산 가치 발굴에 크게 기여했다.
김완병 제주학연구센터장은 “이번 세미나는 부종휴 선생의 자연유산 탐사 정신과 학문적 가치를 재조명하는 자리”라며 “도민과 연구자들의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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