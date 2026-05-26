유럽 B2B 게임쇼 ‘노르딕 게임’ 개막… AI 혁신-고용 안정화 화두
유럽 최대 규모의 B2B(기업간 거래) 게임 컨퍼런스인 ‘노르딕 게임 2026’이 스웨덴 말뫼에서 나흘간의 일정으로 열린다. 이번 행사는 게임 개발자와 업계 관계자, 투자자가 집결해 글로벌 게임 산업의 지속 가능한 성장과 상업적 활로를 모색하는 장이다.
올해 컨퍼런스에서 가장 주목받는 건 최근 게임 산업 내 최대 화두로 떠오른 인공지능 기술을 다루는 ‘AI 트랙’의 신설이다. 유비소프트를 비롯한 글로벌 개발사들이 주요 연사로 참여해 실무 전반에 생성형 AI를 도입하는 실증적 방안을 현장에서 공유한다.
아울러 이번 행사에서는 최근 수년간 글로벌 게임사들이 겪고 있는 대규모 구조조정 한파와 재무 리스크에 대한 논의도 핵심 의제로 다룬다.
국내에선 한국콘텐츠진흥원이 국내 기업의 북유럽 시장 진출을 돕기 위해 공동관을 마련한다. 사전 선정된 5개 내외의 국내 게임 개발사에게 전시 공간과 비즈니스 패스를 지원한다. 장 바이어 미팅 주선, 스웨덴 현지 게임 클러스터 방문 등 네트워킹 형성도 돕는다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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