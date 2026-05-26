‘尹 독방 세 칸 사용’ 의혹 일축한 법무부 “사실무근”
윤석열 전 대통령이 서울구치소에서 독방 세 칸을 혼자 쓰고 있다는 특혜 수용 의혹을 정부가 일축했다.
법무부는 26일 “윤 전 대통령은 현재 일반 수용거실과 동일한 독거실 1개만을 사용하고 있다”고 밝혔다.
이같은 설명은 앞서 유튜브에서 제기된 윤 전 대통령의 ‘특혜 수용’ 주장에 대한 반박 성격으로 나왔다. 한 유튜버는 윤 전 대통령이 거실 3개의 문을 열어놓고 마음껏 사용하고 있으며, 수용동 청소부 2명이 윤 전 대통령을 전담 수발하고 있다고 주장한 바 있다. 윤 전 대통령 때문에 식사가 개선됐다고도 했다.
법무부는 윤 전 대통령을 전담하는 수용동 청소부는 존재하지 않고, 식사도 서울구치소 예산 범위 내에서 제공되고 있다고 밝혔다. 윤 전 대통령에게 노트북이 제공됐다는 의혹을 두고도 “노트북 및 무선 인터넷을 제공한 사실은 없었고 교정시설 내부에는 무선 인터넷망이 구축돼 있지 않다”고 설명했다. 이상민 전 행정안전부 장관이 특혜를 받았다는 의혹 역시 사실이 아니라고 반박했다.
법무부는 “법과 규정에 따라 원칙적으로 수용자를 처우해 왔다”며 “최소한의 사실 확인 절차도 없이 일방적으로 허위 내용을 방송한 점에 깊은 유감을 표한다”고 했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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