서소문 고가차도 철거 도중 붕괴…3명 사망·3명 부상
서소문 고가철거 붕괴, 3명 사망·3명 부상
서울시 도시기반본부, “슬라브 단차 주저앉아 사고”
서울경찰청, “2차 피해 방지 원거리 통제 중”
서울 서대문구 서소문 고가차도가 철거 도중 붕괴하는 사고가 발생해 3명이 숨지고 3명이 다쳤다.
26일 소방 당국에 따르면 이날 오후 2시32분쯤 서소문 고가차도가 붕괴됐다는 신고가 접수됐다. 구조물 일부가 바닥에 떨어지면서 철거 작업에 투입됐던 작업 차량 1대가 깔린 것으로 전해졌다.
당국에 따르면 당초 구조 대상자는 총 12명으로 시공사 관계자 7명, 서울시 관계자 3명, 외부 자문위원 1명, 주행 차량 탑승자 1명 등이다.
이번 사고로 60대 남성 1명과 50대 남성 2명이 사망했다. 구조된 4명 가운데 중상을 입은 50대 남성은 차에 깔렸다가 구조된 뒤 심정지 상태로 병원에 이송됐지만 끝내 숨졌다.
나머지 3명은 30대·40대·50대로 허리나 머리, 갈비뼈 등을 다쳤다. 당시 현장에 있던 12명 가운데 나머지 6명은 미리 대피해 사고를 피했다.
사고 현장에는 장비 16대와 인력 62명이 투입됐으며 경찰 30여명도 출동해 현장 통제와 안전 조치에 나섰다. 서울경찰청은 “2차 피해 방지를 위한 원거리 통제, 기능별 충분한 경력을 지원하고 있다”고 밝혔다.
서울시 도시기반시설본부 관계자는 이날 브리핑에서 “철도 구간 공사는 철도 운행 문제로 새벽 1시30분부터 4시까지만 작업하도록 협의돼 있었다”며 “이날 새벽 1시30분부터 2시30분까지 슬라브 절단 작업을 진행하던 중 슬라브 2.9㎝ 단차가 주저앉았다”고 설명했다.
서울시 관계자는 이어 “이상 징후를 확인하고 오전 2시30분쯤 공사를 중단했으며, 금일 오후 2시부터 안전진단을 실시했다”며 “안전점검 과정에서 아마 거더가 중간에 끊어진 것 같다”고 설명했다. 거더는 건설 구조물을 받치는 보로, 주로 다리 상판 밑에 설치돼 구조물을 지탱하는 역할을 한다.
사고 여파로 철도 운행에도 차질이 발생했다. 한국철도공사(코레일)는 “오후 2시36분쯤 서울시가 발주해 공사 중인 서소문고가도로가 무너지면서 서울역~신촌역 구간(서울역 북쪽) 열차 운행이 중지됐다”고 밝혔다.
서대문구도 안전안내문자를 통해 ”서대문역~경찰청 앞 구간이 부분 통제 중”이라며 “교통정보를 확인하고 우회해달라”고 당부했다.
사고가 난 서소문고가 철거 공사는 당초 다음 달 초 마무리될 예정이었던 것으로 전해졌다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사