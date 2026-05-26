서소문 고가차도 철거 도중 붕괴…3명 사망·3명 부상

서소문 고가철거 붕괴, 3명 사망·3명 부상

서울시 도시기반본부, “슬라브 단차 주저앉아 사고”

서울경찰청, “2차 피해 방지 원거리 통제 중”

26일 오후 2시32분쯤 붕괴 사고가 발생한 서울 서대문구 서소문 고가차도 철거 현장 모습. 연합뉴스

사고 당시 현장 영상

26일 오후 서울 서대문구 서소문 고가도로 철거 공사 현장에서 붕괴 사고가 발생해 소방대원들이 인명 구조 작업을 벌이고 있다. 뉴시스

구조된 4명 가운데 중상을 입은 50대 남성은 차에 깔렸다가 구조된 뒤 심정지 상태로 병원에 이송됐지만 끝내 숨졌다.

26일 오후 서울 서대문구 서소문 고가도로 철거공사 현장에서 붕괴 사고가 발생해 소방대원들이 인명 구조 작업을 벌이고 있다. 뉴시스

26일 오후 2시 32분께 서울 서대문구 서소문 고가도로 공사 현장에서 붕괴 사고가 발생해 소방대원들이 인명 구조 작업을 벌이고 있다. 뉴시스