‘2026 김포 아라마린페스티벌’ 내달 19~21일 열려
10주년 맞아 콘텐츠 확대
수상레저·워터밤·콘서트 풍성
경기 김포시는 수도권 대표 해양레저축제인 ‘2026 김포 아라마린페스티벌’이 6월 19일부터 21일까지 3일간 김포 아라마리나 일원에서 열린다고 26일 밝혔다.
김포시와 한국수자원공사가 공동 주최하고 케이워터운영관리㈜가 주관하는 이번 축제는 수상레저와 문화공연, 시민참여형 프로그램을 결합한 김포 대표 여름축제로, 올해 10주년을 맞아 신규 콘텐츠와 야간 프로그램을 대폭 확대해 운영한다.
대표 프로그램으로는 대형 워터슬라이드를 활용한 오리 인형 레이스 ‘포리레이스’가 마련된다. 카약과 스탠드업패들(SUP), 수상자전거 체험은 물론 파워요트 한강투어, 세일링 요트, 딩기요트 스쿨 등 다양한 수상레저 프로그램도 진행된다.
가족 단위 방문객을 위한 어린이 물놀이 공간 ‘마린랜드’도 확대 운영된다. 유수풀과 대형 워터슬라이드, 영유아 물놀이존, 수상축구, 바닥분수 놀이존 등을 갖춰 여름철 체험형 공간으로 꾸며질 예정이다.
올해는 10주년을 기념해 신규 콘텐츠도 선보인다. DJ와 함께 물총싸움을 즐기는 ‘아라마린 워터밤’, 시민 참여형 퍼레이드 ‘포리카니발’, 아라뱃길 수변을 배경으로 한 ‘선셋 시네마’, 요트·보트 및 수상레저 장비를 가까이에서 볼 수 있는 전시존 등이 새롭게 운영된다.
축제 기간에는 문화콘서트와 전국 규모 댄스대회도 함께 열린다. 개막식이 열리는 6월 20일에는 가수 테이와 씨야, 박재정이 출연해 공연을 펼칠 예정이다. 이밖에 마린댄스 페스티벌과 시민참여 프로그램, 아라마린마켓, 푸드존 등 다양한 부대행사도 마련된다.
포리레이스와 수상레저체험, 마린랜드 등 주요 유료 프로그램은 오는 5월 28일부터 6월 4일까지 공식 홈페이지를 통해 사전예약할 수 있으며 현장 접수도 병행 운영된다.
김포시 관계자는 “10주년을 맞은 올해 축제는 체험형 콘텐츠와 프로그램 다양성을 더욱 강화했다”며 “시민과 관광객 모두가 김포 아라마리나에서 특별한 여름 추억을 만들길 바란다”고 말했다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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