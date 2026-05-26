“자기 땅 보상 챙겼다” 김포시장 선거, 이해충돌 공방
국힘 “이기형, 도의원 시절 사업 압박해 16억 규모 보상 수령” 제기
민주 “국비 확보 위한 공익 질의…정상적 대토, 악의적 흑색선전” 일축
이기형 더불어민주당 김포시장 후보가 경기도의원 재직 시절 본인과 배우자 소유의 토지가 포함된 공공사업의 보상 상황을 직접 챙겼다는 이해충돌 의혹이 제기되며 김포시장 선거의 최대 쟁점으로 부상했다.
국민의힘 경기도당 대변인단과 박진호 김포시갑 당협위원장은 논평과 성명을 통해 이기형 후보가 의정활동을 통해 자신과 가족의 재산상 이해관계와 직결된 사업에 개입했다는 의혹에 대해 투명한 해명과 후보 사퇴를 촉구했다.
국민의힘 측은 “이 후보는 2019년 5월 23일 경기도의회 예산결산특별위원회에서 ‘계양천 수해상습지 개선사업’의 보상 지연과 예산 부족을 지적했으며, 2022년 11월 21일 건설교통위원회에서도 보상률(51%)과 설계 진행 상황(70%)을 구체적으로 거론하며 사업 추진을 압박했다”고 설명했다.
해당 사업 구역 내에는 이 후보와 배우자 소유의 토지가 포함돼 있었으며, 실제로 이후 협의 취득 대상이 돼 보상이 이뤄진 것으로 확인됐다.
이에 대해 박진호 위원장은 “한마디로 ‘내 땅 사줘’라고 한 것과 다름없다”며 “결국 이기형 후보 부부는 계양천 사업을 통해 약 16억원 규모의 보상을 수령한 것으로 알려졌고, 재산은 도의원 시작 시점보다 두 배 가까이 늘었다”고 지적했다.
반면 이기형 후보 캠프 측은 도의회 질의에 대해 “해당 사업에 경기도민 혈세만 투입할 것이 아니라, 국비와 수혜 예상 지역인 인천시의 분담금을 투입해야 한다는 취지의 공익적 질의였다”고 정면 반박했다.
사적 이익을 취했다는 주장에 대해서도 “사업은 이미 진행 중이었으며, 보상비 역시 관련 규정에 따라 감정평가를 통해 정당하게 책정된 것”이라며 ‘보상 압력’ 프레임에 선을 그었다.
이 같은 의혹은 앞서 지난 22일 김포시청 제3별관에서 열린 김포시장 후보자 초청 토론회에서도 김병수 국민의힘 후보와 이 후보 간 설전이 있었다.
토론회에서 김 후보는 이 후보에게 계양천 저류지 조성 부지에 토지를 소유하고 보상을 받은 사실을 추궁하며 관련 사업 질의 시 회피 신청을 했어야 한다고 몰아붙였다.
이 후보는 “질의 시점에는 보상을 받지 않은 상태였으며, 모든 절차가 도입된 후 맨 마지막에 정상적으로 수용됐다”며 의혹을 전면 부인했다.
토지 보상금으로 매입한 추가 농지를 둘러싼 투기 의혹 공방도 치열하다.
김 후보와 박 위원장은 “이 후보 부부가 계양천 보상 이후 매입한 하성면 마곡리와 통진읍 동을산리 일대 농지는 수도권 제2순환고속도로, 계양~강화고속도로 등 광역교통망 수혜 지역이자 IC 개발 호재의 중심지”라며 “개발 이익을 노리고 땅을 사는 것은 전형적인 투기이자 농지법 위반 의혹이 짙다”고 주장하며 영농계획서와 실제 자경 여부 공개를 요구했다.
이에 대해 이 후보 선대위 측은 “터무니없는 억측”이라며 “해당 농지들은 법에 따라 대토(토지 보상 후 다른 토지로 대체 취득)한 정당한 경위일 뿐이며, 이미 진행 중인 고속도로 사업에서 개발 이익을 본다는 주장 자체가 어불성설”이라고 받아쳤다.
양측의 갈등은 결국 법적 공방으로 번질 전망이다. 국민의힘 측은 이번 사안을 단순한 도덕성 문제를 넘어 지방자치법 제82조 및 공직자의 이해충돌 방지법 제5조 위반 혐의가 제기되는 중대한 사안으로 규정하고, 이 후보를 관계기관에 고발할 방침이라고 밝혔다.
이에 맞서 더불어민주당 김주영·박상혁 김포시장 선거 상임선대위원장은 공동 성명을 통해 “국민의힘의 패색이 짙어지자 당일 개설된 가계정을 통해 출처 불명의 비방 영상을 유포하는 등 악의적인 흑색선전이 난무하고 있다”면서 “더불어민주당과 이기형 후보는 악의적인 의혹 제기에 대해 엄중 대처해 나갈 것이며, 허위사실 및 비방의 확산·유포가 계속해서 발생할 경우 반드시 책임을 묻겠다”고 강조했다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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