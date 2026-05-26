“자기 땅 보상 챙겼다” 김포시장 선거, 이해충돌 공방

국힘 “이기형, 도의원 시절 사업 압박해 16억 규모 보상 수령” 제기

민주 “국비 확보 위한 공익 질의…정상적 대토, 악의적 흑색선전” 일축

(왼쪽부터)이기형 더불어민주당 김포시장 후보와 김병수 국민의힘 김포시장 후보가 지난 22일 김포시청 제3별관에서 열린 김포시장 후보자 초청 토론회에서 설전을 벌이고 있다. 김포시장 후보자 토론회 유튜브 영상 캡처

이기형 더불어민주당 김포시장 후보가 경기도의원 재직 시절 본인과 배우자 소유의 토지가 포함된 공공사업의 보상 상황을 직접 챙겼다는 이해충돌 의혹이 제기되며 김포시장 선거의 최대 쟁점으로 부상했다.

김포시장 후보 검증 카드뉴스. 김병수 후보 캠프 제공

(왼쪽부터)김병수 국민의힘 김포시장 후보, 이기형 더불어민주당 김포시장 후보