김병욱 “행정 최우선 목적은 성남 시민의 편익 증진”
김병욱 경기도 성남시장 후보(더불어민주당)가 “행정의 최우선 목적은 성남 시민의 편익 증진에 있다”고 말했다.
김병욱 후보는 지난 25일 박관열 광주시장 후보(민주당)와 ‘성남·광주 시민을 위한 축구장 등 체육시설 조성 업무협약(MOU)’ 체결식에서 “후보 시절부터 실용적인 정책 연대를 통해 묵은 과제의 해결책을 마련하게 되어 뜻깊다”며 이같이 밝혔다.
이번 협약은 도심 내 체육시설 부지가 부족한 성남시의 한계를 이웃 도시 후보와의 긴밀한 정책 연대로 돌파하는 ‘실용 행정’의 일환으로 추진됐다며 당선 후 오직 양 시 시민의 삶의 질 향상과 체육 활성화라는 실질적인 결과로 증명하겠다는 게 김 후보 측 설명이다.
이번 협약에 따라 향후 두 후보가 당선되면, 광주시는 성남시민의 접근성을 고려해 성남시와 인접한 부지를 협의해 선정하게 된다.
이후 해당 부지의 확보는 물론 관련된 각종 인허가 절차와 실제 건설 과정까지 광주시가 주도적으로 추진할 계획이다.
이에 발맞춰 성남시는 축구장을 비롯한 대규모 체육시설 조성에 필수적인 건설사업비를 분담하며, 구체적인 재원 분담 사항은 양 시가 상호 협의를 통해 결정하기로 뜻을 모았다.
조성된 체육시설은 성남시와 광주시 시민 누구나 치우침 없이 균등하고 쾌적하게 이용할 수 있도록 공동으로 운영계획을 수립할 방침이다.
이와 함께 세부적인 사업비 분담 비율을 비롯해 완공 후 시설의 운영 및 관리 방식 등 구체적인 실무 사항은 취임 후 양 시가 실무협의회를 구성해 심도 있게 논의하게 된다.
김병욱 후보는 “당선 후 축구인을 비롯해 건강한 삶을 원하시는 시민 여러분이 마음껏 땀 흘릴 수 있도록 쾌적한 대규모 경기장을 차질 없이 조성하고자 노력하겠다”고 약속했다.
성남=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
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