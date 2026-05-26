4년 전 아픔 털어낸 김진규 “축구는 경쟁의 연속…1분을 뛰어도 최선”

김진규(전북 현대)가 미국 유타주 솔트레이크시티에서 진행되고 있는 2026 북중미월드컵 한국 축구대표팀 사전캠프에서 24일(현지시간) 훈련하고 있다. 대한축구협회 제공

이번에도 명단이 발표되는 마지막 순간까지 마음을 놓을 수 없었다.

지난해 5월 3년 만에 대표팀에 복귀한 뒤 꾸준히 중용됐음에도 안심할 수 없었던 이유다.