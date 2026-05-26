제천시, 귀농·귀촌 정착률 56%…‘자연·치유’ 경쟁력 빛났다
2016년 전국 최초 농업창업지원센터 운영
10년간 예비 귀농귀촌인 298세대 배출…절반 넘게 제천 안착
KTX-이음·고속도로 갖춘 사통팔달 교통망, 수도권 접근성 강화
다음 달 ‘2026 국민팜엑스포’서 제천형 귀농귀촌 노하우 공개
‘청정자연·자연치유 도시’를 표방하는 충북 제천시가 귀농·귀촌 지역으로의 매력을 한껏 뽐내고 있다. 자연친화적인 환경에다 철도와 고속도로를 아우르는 사통팔달 교통망을 갖춘 지역이기 때문이다. 특히 KTX-이음 운행으로 수도권 접근성이 좋아져 귀농·귀촌 장소로서의 경쟁력을 더했다는 평가를 받고 있다.
제천시 농업창업지원센터는 2016년 전국 최초로 문을 연 곳이다. 26일 제천시에 따르면 지난 10년간 298세대(421명)의 예비 귀농귀촌인을 배출했다. 이 가운데 167세대가 제천에 정착하면서 56%의 정착률을 기록했다. 센터는 단독주택 24동과 원룸형 11실, 교육시설과 실습농지 등을 갖추고 있다. 입교생들은 일정 기간 체류하며 농업 기초교육과 현장실습을 병행한다.
센터는 매년 총 9개월에 걸친 현장실습 교육과 다양한 영농기술 체험 기회를 제공하는데, 지난 3월 말 제11기 체류형 농업창업지원센터가 개설돼 운영 중이다. 특히 올해는 봉양읍에 체류형 시설(49㎡) 8개 동을 추가 조성해 도시민이 1년 정도 머물면서 텃밭을 가꾸는 등 귀농·귀촌을 미리 체험할 수 있다.
제천시 농업기술센터에 따르면 체류형 농업창업지원센터를 수료한 정착 귀농인은 다양한 지원과 혜택을 받을 수 있다. 제천시는 농업 창업에 나서는 귀농인에게는 비닐하우스 설치와 농기계 구매 등에 최대 600만 원을 지원한다. 귀농인이 농기계와 관정·저장고 등을 구매하거나 설치할 경우 비용의 50%를 보조하고, 이주 정착 이후에는 마을 주민과의 소통과 화합을 돕기 위해 전입 주민 환영회 비용을 지원한다.
농촌 빈집을 리모델링해 입주하는 귀농·귀촌인에게는 최대 1200만 원을 보조하는 참살이 주택 지원사업도 추진 중이다. 앞서 제천시는 농촌 지역의 방치된 빈집을 정비하고 도시민 등 생활인구 유입을 촉진하기 위해 ‘농촌빈집은행’을 운영 중이다. 제천시는 장기간 방치된 빈집 소유자와 수요자를 연결하는 농촌빈집은행을 가동하고, 관련 매물 정보를 귀농귀촌 통합 플랫폼인 ‘그린대로’에 공개하고 있다.
제천시의 귀농·귀촌 노하우는 다음 달 19일(금)부터 21일(일)까지 서울 양재동 aT센터 제1전시장에서 열리는 ‘2026 국민팜엑스포’에서도 얻을 수 있다.
대한민국을 대표하는 귀농·귀촌 박람회인 국민팜엑스포는 올해 ‘내 일(Job)이 있는 농촌, 내일(Tomorrow)이 있는 우리 농업’이라는 슬로건 아래 지역별 귀농·귀촌 정보를 비롯해 농지은행 상담 및 설명회, 농업분야 K스타트업 공모전, 고향사랑기부제 및 귀농귀촌아카데미 등 교육·체험·네트워크를 동시에 제공하는 실효성 중심의 행사로 진행된다.
제천시를 비롯해 충청·경상·전라·강원 등 전국의 주요 지자체와 교육청, 스타트업 등 100여 곳이 상담 및 홍보 부스를 마련할 예정이다. 국민팜엑스포 사전등록자는 엑스포 기간 박람회 현장에서 사용할 수 있는 쿠폰(5000원)과 키링 등 선물을 받을 수 있다. 지자체 및 기관, 단체, 개인의 엑스포 참가 신청 및 사전 관람 등록은 ‘2026 국민팜엑스포(kukminfarm.kr)’나 ‘QR코드’를 통해 할 수 있다.
박재찬 기자 jeep@kmib.co.kr
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