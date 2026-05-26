대경경자청 스페인 바로셀로나 상공회의소와 MOU
대구경북경제자유구역청(DGFEZ)은 최근 스페인 바르셀로나 상공회의소(CCB)와 투자유치 협력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 26일 밝혔다.
바르셀로나 상공회의소는 1886년 설립된 스페인의 대표 경제기관으로 현재 약 33만5000곳의 회원사를 보유하고 있다. 지역 기업의 권익을 대변하며 글로벌 비즈니스 협력 네트워크를 운영 중이다.
이번 협약은 양 지역 기업들의 투자와 교류를 확대하기 위해 마련됐다. 상대 지역 투자활동 지원, 투자 연계 마케팅 협력, 기관 간 상호 방문 지원 등이 이뤄질 예정이다.
특히 이번 MOU는 DGFEZ가 지난 3월 스페인 바르셀로나에서 진행한 투자유치 IR(기업설명회) 활동의 성과로 추진됐다는 점에서 의미가 있다고 DGFEZ는 설명했다. 이번 협약으로 DGFEZ가 해외 유관기관과 체결한 투자협력 MOU는 15건으로 늘었다.
강상기 청장 직무대행은 “이번 바르셀로나 상공회의소와의 협약은 DGFEZ의 글로벌 투자 네트워크를 스페인까지 확대했다는 점에서 의미가 있다”며 “앞으로 DGFEZ의 국제적 위상을 높이고 실질적인 투자유치 성과로 이어질 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사