부산대-HMM-로이드선급-비스텝 수소선박 기술 협력 ‘맞손’
국제 인증·표준화 협력체계 구축
액화수소 선박 상용화 기술 개발
부산대 글로벌 협력 기술연구소 출범
부산대학교 수소선박기술센터가 글로벌 선급·인증기관인 영국 로이드선급협회(Lloyd’s Register), 국내 최대 해운선사 HMM과 손잡고 액화수소 선박 기술 협력에 나섰다. 친환경 해운 전환이 빨라지는 가운데 부산이 글로벌 수소 선박 기술 허브로 도약할 수 있을지 주목된다.
부산대 수소선박기술센터는 26일 부산 남구 우암동 센터에서 로이드선급협회, HMM, 부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP)과 액화수소 선박 기술 협력을 위한 4자 업무협약(MOU)을 체결했다.
이번 협약은 부산대 수소선박기술센터의 액화수소 운반선 실증·극저온 기술 역량에 HMM의 해운 운영 경험과 로이드선급의 국제 인증 전문성을 결합해 글로벌 기술 경쟁력을 높이기 위해 추진됐다.
참여 기관들은 액화수소 운송 기술 국제 인증과 선급 체계 개발, 액화수소 운반선 운항 시나리오 및 사업화 모델 구축, 해상 운송 안전관리 체계와 위험성 평가 협력 등을 공동 추진하기로 했다.
특히 로이드선급과의 협력은 액화수소 선박 분야 국제표준과 인증 체계 구축으로 이어질 수 있다는 점에서 의미가 크다는 평가다. 로이드선급은 세계 최고 수준의 선급·인증기관 가운데 하나로 꼽힌다.
부산대 수소선박기술센터는 이날 로이드선급과 함께 ‘글로벌 협력 기술연구소’ 현판식도 열었다. 양측은 액화수소 선박과 극저온 해양 시스템 분야 국제 공동연구와 기술 검토, 표준화 협력을 확대할 계획이다.
수소선박기술센터는 국내 유일의 수소 선박 개발용 하드웨어 인프라를 보유한 전문 연구 기관으로, 지난해부터 산업통상자원부의 국내 최초 액화수소 운반선 상용화 실증 국책사업을 주관하고 있다.
이번 협력은 부산대 초저온 메타수소연구소의 국가연구소(NRL 2.0) 선정 추진과도 맞물려 지역사회 관심을 끌고 있다.
이제명 부산대 수소선박기술센터장은 “액화수소 운반선은 기술개발뿐 아니라 선박 운항과 안전성, 국제 인증까지 함께 확보돼야 상용화할 수 있다”며 “이번 협력을 계기로 글로벌 액화수소 선박 기술 표준을 선도하는 국제 협력 거점으로 성장할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사