한국전기안전공사, 저출생 극복 위한 ‘제2회 부부 소통캠프’ 개최
결혼 7년 이내 16쌍 참여… 첫 캠프 후 ‘8명 새 생명 탄생’ 결실, 가족친화 제도 확대
한국전기안전공사(사장 남화영)가 지난 21일 부부의 날을 맞아 서울 신라스테이에서 ‘제2회 부부 소통캠프’를 개최했다.
정부의 저출생 위기 극복 정책에 동참하기 위해 마련된 이번 캠프에는 결혼 7년 이내의 직원 부부 16쌍이 참가했다. 지난해 열린 1회 캠프 이후 총 8명의 자녀가 출생하는 결실을 맺은 데 이어 올해도 큰 호응을 얻었다.
공사는 캠프 외에도 결혼 축하금 및 휴양소 지원, 임신 직원 모성보호용품 제공, 임산부 검진 휴가(배우자 포함), 임신기 단축근로, 육아휴직 활성화 등 다양한 가족친화적 제도를 운영하고 있다.
남화영 사장은 “일과 가정이 조화를 이루는 조직문화를 정착시켜 저출생 위기 극복에 기여하고, 전 직원이 행복한 삶을 누릴 수 있도록 적극적으로 지원하겠다”고 밝혔다.
이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr
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