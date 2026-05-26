경북 청도에서 호별 방문해 금품 제공한 60대 부부 체포
청도군선거관리위원회, 공직선거법 위반 혐의로 경찰에 고발
경북 청도군선거관리위원회는 청도군수선거와 관련, ‘호별방문의 방법으로 선거구민에게 현금을 제공한 혐의’로 A씨(60대·남)와 B씨(60대·A씨 배우자)를 26일 경북경찰청에 고발했다고 밝혔다.
선관위 관계자에 따르면 A씨 부부는 지난 24일부터 25일까지 차량으로 선거구내 4곳의 가정을 방문해 선거운동을 하면서 선거구민에게 현금(금액 불상)을 제공한 혐의를 받고 있다.
선관위의 협조요청에 따라 A씨 부부는 선관위 조사 후 경북경찰청 반부패수사대에 긴급체포된 것으로 알려졌다.
공직선거법 제106조(호별방문의 제한) 제1항은 ‘누구든지 선거운동을 위해 호별로 방문할 수 없으며 이를 위반하는 경우 법 제255조(부정선거운동죄) 제1항에 따라 3년 이하의 징역 또는 600만원 이하의 벌금에 처해질 수 있다’고 규정하고 있다.
또 같은 법 제230조(매수 및 이해유도죄) 제1항은 ‘투표를 하게 하거나 하지 아니하게 하거나 당선되거나 되게 하거나 되지 못하게 할 목적으로 선거인에게 금전·물품·차마·향응 그 밖에 재산상의 이익이나 공사의 직을 제공하거나 그 제공의 의사를 표시하거나 그 제공을 약속한 자는 5년 이하의 징역 또는 3000만원 이하의 벌금에 처해질 수 있다’고 명시돼 있다.
청도=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
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