[속보] 李대통령 “서소문 사고 수습·부상자 치료 만전…엄정 조사”
이재명 대통령이 서울 서대문구 서소문 고가차도 철거 현장에서 발생한 붕괴 사고와 관련해 사고 수습과 원인 조사에 총력을 기울이라고 지시했다.
강유정 청와대 수석대변인은 26일 브리핑을 통해 이 대통령이 사고 내용을 보고받은 뒤 “사고 수습과 부상자 치료에 만전을 다하라”고 지시했다고 밝혔다.
이 대통령은 또 사고로 숨진 피해자에 대해 애도를 표하며 “사고 원인을 엄정히 조사하고 재발 방지 대책도 철저히 마련하라”고 주문했다.
앞서 이날 오후 2시33분쯤 서울 서대문구 서소문 고가차도 철거 현장에서 상판 일부가 붕괴되는 사고가 발생해 현재까지 2명이 사망하고 4명이 부상을 입었다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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