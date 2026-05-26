與 정인화 광양시장 후보, 식사비 대납 의혹 보도에 강경 대응
의혹 보도 언론사·기자 등 경찰에 고발
선대위 “명백한 허위사실 악의적 유포”
더불어민주당 정인화 광양시장 후보 선거대책위원회가 최근 정 후보의 식사비 대납 의혹 등을 보도한 언론사들을 상대로 법적 대응에 나섰다.
민주당 정인화 광양시장 후보 선대위는 최근 정 후보의 식사비 대납 등 금권선거 의혹을 제기한 언론사와 기자들을 정보통신망법상 허위사실 적시 명예훼손 및 공직선거법상 허위사실 공표 혐의로 광양경찰서에 고발 조치했다고 26일 밝혔다.
정 후보 선대위 측은 “명백한 허위사실을 악의적으로 유포해 시민들의 판단을 왜곡하려 했다”고 지적했다.
정 후보 선대위 측이 법적 대응에 나선 보도에는 ‘정 후보의 측근이 이·통장 식사비 116만4000원을 대납하기로 사전에 계획했고, 선관위가 이를 금권선거로 보고 경찰 수사를 의뢰했다’는 취지의 내용이 담긴 것으로 알려졌다. 해당 의혹을 보도한 기사에는 정 후보의 ‘당선무효 가능성’이 언급되기도 했다.
하지만 정 후보 선대위는 “정 후보는 당시 현직 시장으로서 요청을 받고 잠시 들러 10분 내외로 인사를 나눴을 뿐, 식사를 하거나 음식을 제공받은 사실이 전혀 없다”며 “식사비 대납 과정에도 관여하거나 인지한 사실이 일절 없다”고 해명했다. 특히 의혹이 제기된 당일 오후 다른 장소에서 별도로 식사를 한 카드결제 내역까지 경찰에 증거자료로 제출했다고 강조했다.
선대위 한 관계자는 “선거 막판에 ‘금권선거’ ‘당선무효’ 같은 자극적인 표현을 반복적으로 사용해 후보를 흠집내려 했다”면서 “피고발인들은 정 후보 측에 단 한 차례의 사실 확인이나 문의도 하지 않은 채 일방적인 의혹을 기사화했다”고 비판했다.
경찰은 접수된 고발장과 증거자료 등을 토대로 조만간 고소인과 피고소인을 상대로 본격적인 수사에 착수할 방침이다.
광양=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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