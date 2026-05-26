與 정인화 광양시장 후보, 식사비 대납 의혹 보도에 강경 대응

의혹 보도 언론사·기자 등 경찰에 고발

선대위 “명백한 허위사실 악의적 유포”

더불어민주당 정인화 광양시장 후보. 정인화 후보 측 제공

하지만 정 후보 선대위는 “정 후보는 당시 현직 시장으로서 요청을 받고 잠시 들러 10분 내외로 인사를 나눴을 뿐, 식사를 하거나 음식을 제공받은 사실이 전혀 없다”며 “식사비 대납 과정에도 관여하거나 인지한 사실이 일절 없다”고 해명했다. 특히 의혹이 제기된 당일 오후 다른 장소에서 별도로 식사를 한 카드결제 내역까지 경찰에 증거자료로 제출했다고 강조했다.

선대위 한 관계자는 “선거 막판에 ‘금권선거’ ‘당선무효’ 같은 자극적인 표현을 반복적으로 사용해 후보를 흠집내려 했다”면서 “피고발인들은 정 후보 측에 단 한 차례의 사실 확인이나 문의도 하지 않은 채 일방적인 의혹을 기사화했다”고 비판했다.