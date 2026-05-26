한 학교에 다른 소방 법령?… 국제학교 소방 규정 혼선
제주소방, 소방청에 내달 중 개정 건의
제주영어교육도시 내 국제학교들이 일반 학교와 달리 ‘공공기관 소방안전관리 규정’ 적용 대상에서 제외되면서 제도 정비 필요성이 제기되고 있다. 제주소방안전본부는 다음 달 소방청에 관련 규정 개정을 요청할 예정이다.
지난 3월 제주서부소방서는 한국국제고등학교에 ‘공공기관 소방관리 적용 대상에서 제외된다’는 내용의 공문을 발송했다.
한국국제학교는 개교 이후 초·중·고 모두 ‘공공기관 소방 규정’에 따라 관리해왔지만, 이번 조치로 고등학교는 일반 건물로 분류돼 ‘화재예방법’ 적용을 받게 됐다.
서부소방서는 법령 검토 결과 ‘제주도립 국제학교 설치 조례’에 따라 교육부 장관 동의를 받아 교육감이 설립 인가한 초·중학교만 공립학교로 인정돼 ‘공공기관 소방 규정’ 적용 대상이라고 밝혔다. 반면 학교 운영 법인이 자체적으로 설립한 고등학교는 공공기관이 아닌 일반 건물로 분류된다고 봤다.
‘화재예방법’은 건물 등급과 위험 요인에 따라 소방안전관리자를 지정해 점검·교육·훈련을 실시하는 방식이다. ‘공공기관 소방 규정’은 기관장이 직접 책임을 지고 소방계획·훈련·시설 관리까지 총괄하는 제도로, 조직적 대응을 강화한 체계다.
이처럼 두 개의 상이한 안전관리 체계가 한 학교에 적용되면서 학교 측은 혼란스럽다는 입장이다.
제주도교육청도 지난해 서부소방서에 공문을 보내 일반 학교와 동일한 적용을 요청했다.
국제학교 교직원들이 ‘부정청탁 금지법’과 ‘아동청소년 성보호법’ 등 교육기관 관련 법의 적용을 받는 만큼, 소방관리 역시 일반 학교와 동일하게 ‘공공기관 소방 규정’에 포함돼야 한다는 의견을 전했다.
또, 노스런던컬리지잇스쿨 제주(NLCS Jeju)·브랭섬홀아시아(BHA)·세인트존스베리아카데미 제주(SJA Jeju) 등 다른 국제학교도 적용 대상에 포함해 달라고 요청했다.
한국국제학교 관계자는 “같은 학교 안에서 초·중과 고등학교가 서로 다른 법령을 적용받아 혼란스럽다”고 말했다.
‘공공기관 소방 규정’이 화재예방법만으로는 조직적 대응이 부족하다는 지적을 반영해 대통령령으로 제정된 만큼 학생 안전을 위해 적용이 시급하다는 목소리도 나온다.
제주소방안전본부 관계자는 “내달 중 소방청에 관련 규정 개정을 요청하는 공문을 발송할 계획”이라며 “적용 범위에 국제학교를 포함해 달라고 건의할 방침”이라고 밝혔다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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