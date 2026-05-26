한 학교에 다른 소방 법령?… 국제학교 소방 규정 혼선

제주소방, 소방청에 내달 중 개정 건의

서귀포시 대정읍에 위치한 제주영어교육도시 전경. 제주국제자유도시개발센터 제공

‘공공기관 소방 규정’ 적용 대상이라고 밝혔다.

‘공공기관 소방 규정’은

직원들이 ‘부정청탁 금지법’과 ‘아동청소년 성보호법’ 등 교육기관 관련 법의 적용을 받는 만큼, 소방관리 역시 일반 학교와 동일하게 ‘공공기관 소방 규정’에 포함돼야 한다는 의견을 전했다.