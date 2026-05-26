“뇌물수수 혐의로 실형까지 받았는데”…‘좋은 후보’ 선정?

임종식 경북교육감 후보, 시민사회단체 연대 기구로부터 ‘좋은 후보’ 선정

교육계 안팎 “도덕성 잣대 잃은 황당한 선정…줄 세우기식 면죄부” 비판 고조

임종식 경북교육감 후보. 임 후보 선거사무소 제공

임종식 경북교육감 후보가 최근 시민사회단체 연대 기구로부터 ‘좋은 후보’로 선정됐다고 대대적으로 홍보하고 나섰지만, 지역 사회와 교육계 안팎에서는 선정 기준 자체를 둘러싼 비판과 의구심이 이어지고 있다.



임 후보 측은 25일 영주시 선거캠프 연락소 개소식에서 범시민사회단체연합 주도의 ‘6·3 지방선거 시민유권자운동본부’ 평가 결과, 자신이 광역 교육감 분야 ‘좋은 후보’로 선정됐다고 밝혔다.



운동본부 측은 100인 위원회의 심사를 거쳤으며 주요 평가 기준으로 청렴성과 도덕성, 사회적 물의 여부 등을 제시했다. 하지만 지역 교육계에서는 “해당 기준을 임 후보에게 적용하는 것 자체가 상식적으로 납득하기 어렵다”는 반응이 적지 않다. 가장 큰 논란은 단체 측이 강조한 ‘청렴성과 도덕성’ 부분이다.



임 후보는 지난 2018년 교육감 선거 과정에서 교육공무원을 동원한 선거운동과 수천만원대 뇌물수수 혐의 등으로 기소돼 1심에서 징역 2년 6개월의 실형을 선고받은 바 있다. 이후 항소심과 상고심을 거쳐 지난해 9월 대법원에서 최종 무죄가 확정됐지만, 지역 사회 일각에서는 이를 곧바로 ‘도덕적 면죄부’로 연결하는 것은 무리라는 지적이 나온다.



법조계 안팎에서는 당시 무죄 판단이 범죄 사실이 전혀 존재하지 않았다는 취지라기보다는 수사기관의 압수수색 과정에서 영장 범위를 넘어선 휴대전화 탐색이 문제 되며 위법수집증거로 판단된 절차적 사유가 결정적 영향을 미쳤다는 해석이 적지 않다.







사회적 물의 여부를 둘러싼 논란 역시 여전하다. 임 후보 재임 기간 동안 경북교육청은 학교 내 성폭력 사안에 대한 늑장 대응과 피해자 측에 대한 부적절한 대응 논란으로 지역 사회의 거센 비판을 받은 바 있다.



교육 현장에서는 “교육청이 피해자 보호보다 조직 방어에 급급했다”는 불만도 꾸준히 제기돼 왔다.



지역 교육계 관계자는 “1심에서 뇌물수수 혐의로 실형까지 선고받았던 인물을 두고 ‘청렴성’을 인정했다는 것 자체가 시민 눈높이와 동떨어져 있다”며 “조직 내 각종 논란과 불통 행정에 대한 책임 역시 제대로 해명되지 않은 상황에서 시민단체가 ‘좋은 후보’라는 명칭을 부여한 것은 설득력이 떨어진다”고 지적했다.



지역 시민단체 관계자는 “교육행정 최고 책임자에게 요구되는 기준은 단순히 법적 유·무죄만이 아니라 공공성과 도덕성”이라며 “이번 선정은 객관적 검증이라기보다 선거 국면에서 정치적 면피 효과를 노린 홍보성 포장처럼 비칠 수밖에 없다”고 비판했다.



이 관계자는 “이번 ‘좋은 후보’ 선정은 사법 리스크와 잇따른 교육행정 논란으로 흔들려 온 임 후보 측에 일종의 ‘정치적 면죄부’를 제공하려는 무리한 시도 아니냐는 지적을 피하기 어려워 보인다”고 덧붙였다.



이보다 앞서 임 후보는 전국 350개 시민사회단체가 참여한 범시민사회단체연합이 주도하는 ‘6·3 지방선거 시민유권자운동본부’의 ‘좋은 후보’로 선정됐다고 밝혔다.



임 후보 측에 따르면 시민유권자운동본부는 각계 시민사회와 직능단체, 전문가 등으로 구성된 100인위원회의 심사와 투표를 거쳐 광역단체장, 기초단체장, 교육감 후보 등을 대상으로 ‘좋은 후보’를 발표했다.



선정 기준은 시민운동의 가치 존중, 개혁적 보수와 합리적 진보의 균형 있는 정치 성향, 청렴성과 도덕성, 사회적 물의 여부, 자유민주주의와 시장경제, 법치주의 등에 대한 건전한 철학과 비전 등이다.



교육감 분야에서는 전국 8개 시⋅도 후보가 ‘좋은 교육감 후보’로 선정됐으며 경북에서는 임 후보가 이름을 올렸다.



범시민사회단체연합 측은 임 후보에 대해 “47년의 교육 현장 경험을 토대로 ‘사람 중심 AI 대전환 교육’과 ‘따뜻한 경북교육 완성’을 핵심 비전으로 제시하고 학교 자율성 강화와 지역사회 연대를 양대 축으로 한 경북형 교육 거버넌스를 구체화하고 있다”고 평가했다. 또 지역 교육격차 해소와 미래 교육 전환을 동시에 이끌 적임자로 판단했다고 밝혔다.



안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 임종식 경북교육감 후보가 최근 시민사회단체 연대 기구로부터 ‘좋은 후보’로 선정됐다고 대대적으로 홍보하고 나섰지만, 지역 사회와 교육계 안팎에서는 선정 기준 자체를 둘러싼 비판과 의구심이 이어지고 있다.임 후보 측은 25일 영주시 선거캠프 연락소 개소식에서 범시민사회단체연합 주도의 ‘6·3 지방선거 시민유권자운동본부’ 평가 결과, 자신이 광역 교육감 분야 ‘좋은 후보’로 선정됐다고 밝혔다.운동본부 측은 100인 위원회의 심사를 거쳤으며 주요 평가 기준으로 청렴성과 도덕성, 사회적 물의 여부 등을 제시했다. 하지만 지역 교육계에서는 “해당 기준을 임 후보에게 적용하는 것 자체가 상식적으로 납득하기 어렵다”는 반응이 적지 않다. 가장 큰 논란은 단체 측이 강조한 ‘청렴성과 도덕성’ 부분이다.임 후보는 지난 2018년 교육감 선거 과정에서 교육공무원을 동원한 선거운동과 수천만원대 뇌물수수 혐의 등으로 기소돼 1심에서 징역 2년 6개월의 실형을 선고받은 바 있다. 이후 항소심과 상고심을 거쳐 지난해 9월 대법원에서 최종 무죄가 확정됐지만, 지역 사회 일각에서는 이를 곧바로 ‘도덕적 면죄부’로 연결하는 것은 무리라는 지적이 나온다.법조계 안팎에서는 당시 무죄 판단이 범죄 사실이 전혀 존재하지 않았다는 취지라기보다는 수사기관의 압수수색 과정에서 영장 범위를 넘어선 휴대전화 탐색이 문제 되며 위법수집증거로 판단된 절차적 사유가 결정적 영향을 미쳤다는 해석이 적지 않다.이 때문에 “형사 처벌 여부와 별개로 교육 수장으로서의 윤리성과 책임 문제는 여전히 남아 있다”는 비판도 이어지고 있다.사회적 물의 여부를 둘러싼 논란 역시 여전하다. 임 후보 재임 기간 동안 경북교육청은 학교 내 성폭력 사안에 대한 늑장 대응과 피해자 측에 대한 부적절한 대응 논란으로 지역 사회의 거센 비판을 받은 바 있다.교육 현장에서는 “교육청이 피해자 보호보다 조직 방어에 급급했다”는 불만도 꾸준히 제기돼 왔다.지역 교육계 관계자는 “1심에서 뇌물수수 혐의로 실형까지 선고받았던 인물을 두고 ‘청렴성’을 인정했다는 것 자체가 시민 눈높이와 동떨어져 있다”며 “조직 내 각종 논란과 불통 행정에 대한 책임 역시 제대로 해명되지 않은 상황에서 시민단체가 ‘좋은 후보’라는 명칭을 부여한 것은 설득력이 떨어진다”고 지적했다.지역 시민단체 관계자는 “교육행정 최고 책임자에게 요구되는 기준은 단순히 법적 유·무죄만이 아니라 공공성과 도덕성”이라며 “이번 선정은 객관적 검증이라기보다 선거 국면에서 정치적 면피 효과를 노린 홍보성 포장처럼 비칠 수밖에 없다”고 비판했다.이 관계자는 “이번 ‘좋은 후보’ 선정은 사법 리스크와 잇따른 교육행정 논란으로 흔들려 온 임 후보 측에 일종의 ‘정치적 면죄부’를 제공하려는 무리한 시도 아니냐는 지적을 피하기 어려워 보인다”고 덧붙였다.이보다 앞서 임 후보는 전국 350개 시민사회단체가 참여한 범시민사회단체연합이 주도하는 ‘6·3 지방선거 시민유권자운동본부’의 ‘좋은 후보’로 선정됐다고 밝혔다.임 후보 측에 따르면 시민유권자운동본부는 각계 시민사회와 직능단체, 전문가 등으로 구성된 100인위원회의 심사와 투표를 거쳐 광역단체장, 기초단체장, 교육감 후보 등을 대상으로 ‘좋은 후보’를 발표했다.선정 기준은 시민운동의 가치 존중, 개혁적 보수와 합리적 진보의 균형 있는 정치 성향, 청렴성과 도덕성, 사회적 물의 여부, 자유민주주의와 시장경제, 법치주의 등에 대한 건전한 철학과 비전 등이다.교육감 분야에서는 전국 8개 시⋅도 후보가 ‘좋은 교육감 후보’로 선정됐으며 경북에서는 임 후보가 이름을 올렸다.범시민사회단체연합 측은 임 후보에 대해 “47년의 교육 현장 경험을 토대로 ‘사람 중심 AI 대전환 교육’과 ‘따뜻한 경북교육 완성’을 핵심 비전으로 제시하고 학교 자율성 강화와 지역사회 연대를 양대 축으로 한 경북형 교육 거버넌스를 구체화하고 있다”고 평가했다. 또 지역 교육격차 해소와 미래 교육 전환을 동시에 이끌 적임자로 판단했다고 밝혔다.안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지