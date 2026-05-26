코레일 “서소문 붕괴사고로 일부 구간 열차 운행 중지”
서울 서대문구 서소문 고가차도 공사현장 붕괴사고로 한국철도공사(코레일)가 일부 구간의 열차 운행을 중지한다고 26일 밝혔다.
코레일에 따르면 서소문 고가차도 붕괴로 서울역~신촌역 간 전차선 단전이 발생해 해당 구간의 열차 운행을 중지했다.
코레일은 현재 긴급복구반을 현장에 출동시켜 복구 작업을 진행 중이다. 시설물 피해 및 부상자 현황은 서울시에서 확인하고 있다.
사고 수습 상황에 따라 출·도착역이 변경될 수 있는 만큼 코레일은 열차 이용 전 모바일 앱 ‘코레일톡’과 홈페이지, 철도고객센터 등을 통해 열차 시각과 운행 상황을 확인할 것을 당부했다.
코레일 관계자는 “열차 운행에 상당한 차질이 발생하고 있으니 바쁘신 이용객은 가급적 다른 교통수단 이용을 부탁드린다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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