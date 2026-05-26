코레일 “서소문 붕괴사고로 일부 구간 열차 운행 중지”

26일 오후 2시32분께 붕괴 사고가 발생한 서울 서대문구 서소문 고가차도 철거 현장 에서 소방 관계자들이 인명 구조 활동을 펼치고 있다. 연합뉴스

코레일에 따르면 서소문 고가차도 붕괴로 서울역~신촌역 간 전차선 단전이 발생해 해당 구간의 열차 운행을 중지했다.

사고 수습 상황에 따라 출·도착역이 변경될 수 있는 만큼 코레일은 열차 이용 전 모바일 앱 ‘코레일톡’과 홈페이지, 철도고객센터 등을 통해 열차 시각과 운행 상황을 확인할 것을 당부했다.