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코레일 “서소문 붕괴사고로 일부 구간 열차 운행 중지”

입력:2026-05-26 15:56
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26일 오후 2시32분께 붕괴 사고가 발생한 서울 서대문구 서소문 고가차도 철거 현장 에서 소방 관계자들이 인명 구조 활동을 펼치고 있다. 연합뉴스

서울 서대문구 서소문 고가차도 공사현장 붕괴사고로 한국철도공사(코레일)가 일부 구간의 열차 운행을 중지한다고 26일 밝혔다.

코레일에 따르면 서소문 고가차도 붕괴로 서울역~신촌역 간 전차선 단전이 발생해 해당 구간의 열차 운행을 중지했다.

코레일은 현재 긴급복구반을 현장에 출동시켜 복구 작업을 진행 중이다. 시설물 피해 및 부상자 현황은 서울시에서 확인하고 있다.


사고 수습 상황에 따라 출·도착역이 변경될 수 있는 만큼 코레일은 열차 이용 전 모바일 앱 ‘코레일톡’과 홈페이지, 철도고객센터 등을 통해 열차 시각과 운행 상황을 확인할 것을 당부했다.

코레일 관계자는 “열차 운행에 상당한 차질이 발생하고 있으니 바쁘신 이용객은 가급적 다른 교통수단 이용을 부탁드린다”고 말했다.

대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr


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