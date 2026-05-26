시사 전체기사 [속보] 스타벅스, 선불카드 조건 없이 잔액 환불…한시 완화 입력:2026-05-26 15:48 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 연합뉴스구정하 기자 goo@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 1 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 10대에 “여기 잘생긴 오빠 많아요”…이번엔 국힘 김민전 발언 논란? 2 한동훈만 때리는 부산북갑… 보수끼리 싸우는 경기지사 3 李 “일베 잡으러 끝까지 간다”… 가짜뉴스로 시작된 ‘10년 악연’ 4 “걸리면 죽습니다” 李와 ‘일베’의 10년 악연…정치 국면마다 전쟁 5 “엎드려뻗쳐”…민주당 후보들, 유세 도중 ‘얼차려’ 논란 해당분야별 기사 더보기 1 신세계 “물탱크에서 영감…고의성 근거 찾지 못했다” 2 “절정에 이른 한국 증시 낙관론”… 삼전닉스 폭락 경고도 3 정용진 “모든 책임은 나에게 있다…용서 구한다” 4 증시 불장에 농촌도 학교도 ‘뜻밖의 대박’… 농특세·교육세 역설 5 K조선 벌써 30조원 수주… 에너지 운반선 계약 랠리 해당분야별 기사 더보기 1 6억 성과급 “공정한가”… 대한민국 삼킨 박탈감 2 [속보] 서소문 고가차도 철거 도중 붕괴…2명 사망·4명 부상 3 미성년자가 “주인님”… ‘부적절한 관계’ 이어지는 메이드 카페 4 봉사 4000시간 ‘천사’의 두 얼굴…4번째 음주운전으로 실형 5 “올레” 외치고 욱일기 흔들었다…월드컵 영상 논란 해당분야별 기사 더보기 1 “아저씨는 입지 마세요, 징그러우니까” 도쿄도청 반바지 출근이 소환한 ‘아재혐오’[이세계도쿄] 2 “외국인들 빨리 떠나라”… 러, 우크라 키이우 대규모 공습 3 미군, 이란 남부 목표물 공습… “자위권 차원” 4 트럼프, “미군 장병 13명 희생…이란, 절대 핵무기 갖지 못할 것” 5 WHO “통제 추월” 경고한 에볼라… 방역 불신에 치료제 없어 해당분야별 기사 더보기 1 北 내고향, 우승에도 무표정 출국…리유일 감독, ‘북측’ 호칭에 발끈 2 베트남 축구 영웅 박항서, 태국 프로팀 맡아 새 도전 3 우승했지만… 눈길도 안주고 떠난 北내고향 축구단 4 현상금 사냥꾼과 초록 아기의 활극… ‘만달로리안과 그로구’ 5 “두려움도 우리의 일부”… 르세라핌이 ‘붐팔라’로 전하는 긍정 에너지 해당분야별 기사 더보기 1 [속보] BTS, 아메리칸 뮤직 어워즈 대상… 통산 두 번째 2 재발해야 신약 준다?… 희망고문에 두번 우는 희귀질환자 3 에버랜드서 28~31일 god 데뷔 1만일 기념 콘서트 4 옥상훈, 춤의 현장에서 포착한 사진에 글을 담다 5 68세에 댄서가 됐고, 82세에 첫 솔로 공연을 펼쳤다 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 [속보] 서소문 고가차도 철거 도중 붕괴…60대 남성 1명 사망 [속보] 스타벅스, 선불카드 조건 없이 잔액 환불…한시 완화 BTS, 아메리칸 뮤직 어워즈 대상… 통산 두 번째 “올레!” 외치고 욱일기 흔들었다…133만 시청한 월드컵 영상 논란 WHO “통제 추월” 경고한 에볼라… 방역 불신에 치료제 없어 “아저씨는 입지 마세요, 징그러우니까” 도쿄도청 반바지 출근이 소환한 ‘아재혐오’[이세계도 “‘탱크’ 텀블러 제조사, 물탱크서 영감 얻었다 밝혀” 6억 성과급 “공정한가”… 대한민국 삼킨 박탈감 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요