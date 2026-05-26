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자립준비청년 후원 러닝 대회, 30일 대전서 개최

입력:2026-05-26 15:48
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지난해 개최된 한밭런앤워크 1회 행사. 사단법인 등불 제공

자립준비청년들의 꿈을 후원하기 위한 ‘제2회 한밭런앤워크’가 30일 대전 엑스포시민광장에서 개최된다.

26일 사단법인 등불에 따르면 이번 대회는 10㎞와 5㎞ 등 2개 코스로 구성됐다. 각 코스는 러닝 애호가를 위한 ‘토끼 코스’, 가족 단위 참가자들을 위한 ‘거북이 코스’로 나눠 운영한다.

가수 션이 대회 당일 무대 인사를 진행한 뒤 참가자들과 함께 직접 코스를 달릴 예정이다. 체육 행사뿐 아니라 축하공연 및 스포츠 테이핑·마사지, 스티커 타투체험 부스 등 체험 프로그램도 운영한다.


한밭런앤워크의 수익금은 자립준비청년들을 위한 인재개발센터 건립에 사용될 계획이다.

등불 관계자는 “자립준비청소년들에게 ‘지역 사회가 늘 함께하고 있다’는 메시지가 알려지길 바란다”고 말했다.

대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr


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