자립준비청년 후원 러닝 대회, 30일 대전서 개최

지난해 개최된 한밭런앤워크 1회 행사. 사단법인 등불 제공

26일 사단법인 등불에 따르면 이번 대회는

가수 션이 대회 당일 무대 인사를 진행한 뒤 참가자들과 함께 직접 코스를 달릴 예정이다.

체육 행사뿐 아니라 축하공연 및 스포츠 테이핑·마사지, 스티커 타투체험 부스 등 체험 프로그램도 운영한다.

등불 관계자는 “자립준비청소년들에게 ‘지역 사회가 늘 함께하고 있다’는 메시지가 알려지길 바란다”고 말했다.