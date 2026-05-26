BTS 제이홉, 모교 재단에 장학금 1억 쾌척…누적 2억원
2019년 이어 두번째…학생들 “영광”
그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 제이홉이 모교 재단에 장학금 1억원을 쾌척했다.
전남여자상업고등학교(이하 전남여상)는 26일 교내 우주동인관에서 ‘BTS 제이홉 장학금’ 수여식을 개최해 총 20명에게 장학금과 장학증서를 전달했다.
광주 출신인 제이홉은 지난 2019년에 이어 올해 두번째로 모교(국제고등학교) 재단인 학교법인 춘태학원에 장학금 1억원을 추가 쾌척했다. 제이홉이 춘태학원에 기부한 장학금 누적액은 2억원이다.
재단 측은 제이홉 장학금을 3년에 걸쳐 지급할 예정으로, 1차 연도인 올해는 품행이 바르고 타의 모범이 되는 재학생 20명을 선발해 1인당 50만원씩 총 1000만원의 장학금을 전달했다.
장학생으로 선발된 전남여상 이예우(17) 학생은 “선한 영향력을 세계에 전파하는 BTS의 제이홉 장학금을 받게 돼 영광스럽고 자랑스럽다”며 “따뜻한 마음을 깊이 새겨 저 또한 사회에 나눔을 실천하는 인재로 성장하겠다”고 소감을 밝혔다.
최규명 전남여상 교장은 “이번 장학금은 꿈을 향해 정진하는 학생들에게 큰 용기와 원동력이 될 것”이라며 “학생들이 훌륭한 품성과 역량을 갖춘 인재로 성장할 수 있도록 지속적인 장학 혜택과 교육적 지원을 이어가겠다”고 말했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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